Escobar ratifica vía escribanía que Pellerano no insultó

El delantero de Sportivo Trinidense, Fabio Escobar, ratificó por escribanía que el zaguero del Olimpia Hernán Pellerano no lo insultó a él ni al árbitro Arnaldo Samaniego.

“La APF le pidió esto a Olimpia, Olimpia me pidió ese favor a mi y yo tras consultar ellos con mi club acepte hacerlo”, contó Fabio Escobar al Cardinal Deportivo. “Pellerano no me dijo nada y me pidieron que lo ratifique por escribanía para que se le levante la sanción”.

Por su parte, el abogado franjeado, Raúl Silva explicó que el Decano se vio forzado a esto porque el tribunal disciplinario de la APF no tuvo en cuenta el audio de una entrevista radial que la defensa del Olimpia presentó.

“Pusimos como prueba una entrevista donde Escobar decía que Pellerano no lo insultó a él ni al árbitro Arnaldo Samaniego, sin embargo el Tribunal de Disciplina dijo que no les quedaba claro, que no se escuchaba ni se entendía. Por esta razón y para despejar las dudas del Tribunal hicimos el acta con el jugador para poder levantar la sanción y creo que no se necesita nada más para retirarla”, expresó Silva.