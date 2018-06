¡España se queda sin DT para el Mundial!

Por EFE

Julen Lopetegui fue destituido como seleccionador español, según anunció Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, en la concentración del equipo en la ciudad rusa de Krasnodar, a dos días del debut en el Mundial 2018 ante Portugal.

La decisión se toma apenas veinte horas después del anuncio del martes por la tarde del Real Madrid del fichaje del técnico para dirigir el equipo blanco una vez finalizada la cita de Rusia 2018.

“Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional”, anunció Rubiales en conferencia de prensa.

El técnico vasco dirigió al Rayo Vallecano (2003-04), Real Madrid Castilla (2008-09), las selecciones españolas Sub 19 (2010-12), Sub 20 (2011-13) y Sub 21 (2012-14), el Oporto (2014-16) y la selección absoluta española.