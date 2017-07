Espera oferta cerrista y que Arce valore la Bundes

Raúl Bobadilla, del Augsburgo alemán, admitió que hay contactos con Cerro Porteño y aguarda la oferta del club de barrio Obrero. “Se ve que no le da mucha importancia al fútbol europeo”, dijo del DT de Paraguay, Francisco Arce, acerca de su no llamado.

El atacante paraguayo del Augsburgo, Raúl Bobadilla se mostró con ganas de jugar en Cerro Porteño. En comunicación con el Cardinal Deportivo, el ariete admitió que “hubo el interés, hubo un llamado. Me preguntaron si tenía ganas y respondí que sí, con mucho gusto”.

Con Nelson Haedo “tuvimos un contacto, me dijo que es un buen club”. Bobadilla señaló que aún sigue aguardando la oferta azulgrana y esta debe ser de compra definitiva. “Por el tema económico, Cerro tendrá que hacer un esfuerzo para sacarme. No creo que me pueda ir en condición de préstamo”, detalló. El valor del jugador ronda los 4.000.000 de euros.

El futbolista contó: “tengo posibilidades de quedarme en la Bundesliga y de emigrar a otros países”. “Hablé con Ramón Díaz (DT del Al-Hilal Saudi árabe) también”, confesó.

Bobadilla acotó que una posible llegada a barrio Obrero le “va a servir para estar cerca de la Selección Paraguaya, ya que al Chiqui (Francisco Arce) al parecer le gusta los jugadores que juegan ahí”.

“Se ve que no le da mucha importancia al fútbol europeo. Estuve jugando desde hace años, hice bien las cosas en una liga importante. Mucho interés no le demuestra a la Bundesliga, quizá me ayude algún cambio”, soltó.

El atacante apuntó que la falta de contacto por parte de la gente albirroja le “parece un poco irrespetuoso. Por lo menos un llamado para saber cómo estoy, si me van a tener en cuenta”. Tras la salida de Ramón Díaz al frente de la Albirroja en el 2017, el jugador dejó de ser llamado para representar al país.