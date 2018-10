Mourinho: “Espero que acabe esta cacería”

Por AFP

“Espero que acabe esta cacería”, declaró el entrenador portugués del Manchester United José Mourinho después del agónico triunfo de su equipo este sábado frente el Newcastle (3-2) gracias a un gol del chileno Alexis Sánchez en el minuto 90.

En medio de informaciones periodísticas en Inglaterra que dan por hecho el despido del técnico, independientemente de lo que sucediera este sábado en Old Trafford, pese al desmentido oficial del club, la victoria puede dar aire al portugués pese a la complicada situación del equipo.

“Un amigo me decía esta mañana: ’Si llueve en Londres será tu culpa; si hay problemas con el Brexit será tu culpa’... Hay mucha maldad y una clara cacería al hombre”, declaró nada más concluir el encuentro al canal RMC Sport 1. “Entrenar es la vida que amo, voy a trabajar hasta el último día... quizás acabe la cacería... espero que acabe la cacería”, añadió.

El Manchester es 8º con 13 puntos, a 6 de Manchester City y Liverpool, al frente de la tabla, que se enfrentarán el domingo. El Daily Mirror publicó este sábado que Mourinho sería cesado independientemente de lo que ocurriese contra el Newcastle, aunque los dirigentes del club desmintieron a la agencia de prensa Press Association (PA) esta información.

Mourinho reveló también haber recibido “un voto de confianza” en forma de mensaje de la directiva de club, supuestamente del vicepresidente ejecutivo Ed Woodward, antes del choque contra el Newcastle. “Los que leen los periódicos y están conectados a las redes sociales quizás pensaron que ya me había ido”, declaró el portugués. “Si no hubiese recibido un SMS de mi directiva para no leer (los periódicos) también me habrían convencido”.