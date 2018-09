Por EFE

Roberto Martínez, seleccionador belga, afirmó hoy que el guardameta internacional del Real Madrid Thibaout Courtois está en un gran momento, al tiempo que deseó que traslade su hambre de títulos al combinado nacional.

“Thibaut está muy bien, muy contento. Ayer se confirmó que fue el mejor portero del 2018 y está en un gran momento, con unas ganas grandísimas de ganar títulos. Esperamos que pueda traer esas ganas al equipo nacional”, dijo antes de una conferencia en el World Football Summit de Madrid.

Asimismo, habló de las ausencias de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en la gala de 'The Best': “Fue una gran fiesta. No fue solo la ceremonia de los premios, fue también la conferencia de la FIFA. Creo que fue un fin de semana muy bonito para el mundo del fútbol y que hará a todas las federaciones mucho mejores”.

“En el fútbol, los trofeos individuales no son lo más importante, es lo que representan. Y yo creo que tienes que ver un poco que los jugadores que estaban allí representaban los títulos y de alguna manera los éxitos de los equipos que representan”, señaló.