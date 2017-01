Expectantes y necesitados por tema de TV

El presidente de Rubio Ñu, Rubén Ruiz Díaz, afirmó que están expectantes y necesitados por la negociación con la televisión porque la suma que reciben en estos momentos es ínfima.

“Estamos expectantes y necesitados, son G. 170 millones que recibe cada club y hay que ver la manera de renegociar o rescindir. Este dinero es ínfimo”, afirmó el titular de Rubio Ñu a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Hemos hablado con algunos presidentes, había posibilidad de no iniciar el torneo para saber qué va a suceder. Esto ya lleva mucho tiempo y no tenemos respuestas”, añadió Ruiz Díaz.

Mencionó que la gente de la APF tendría que ver la posibilidad de tener su propio canal de televisión. “No puedo certificar la cantidad que factura la empresa de TV. La realidad es que lo que nos dan a los clubes no alcanza. La APF tiene que ver la manera de que en el 2020 trate de abrir su propio canal, como tiene la Asociación Chilena. Hay un contrato firmado, tenemos que tener paciencia, esto definitivamente ya no da, hay clubes que sus chequeras son largas, pero los clubes como nosotros son cada vez menos gruesas, tenemos que hacer magia para subsistir”.

Ruiz Díaz confirmó que Jorge Ortega y Emanuel Biancucchi jugarán por seis meses por el club, aunque si llega una propuesta entre hoy o mañana, ellos tendrán que salir del club. Además, dijo que ya cerraron el cupo de contrataciones.

El presidente de Rubio Ñu habló de lo sucedido con la selección sub 20: dijo que fue un fracaso y que eso es culpa del entrenador. “Un fracaso lo de la Sub 20. Cuando salió la lista, ya vaticiné lo que iba a ocurrir, porque hubo jugadores que tenían que estar y no estuvieron. El único responsable es el técnico, porque la APF le dio todo para trabajar”.

Por último, confirmó que jugarán el domingo ante Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. “Jugaremos el domingo en el Defensores, el horario lo pondrá la televisión. Ya depende de ellos. Me imaginó que tendríamos que jugar a las 18:00, es sentido común nada más”, finalizó.