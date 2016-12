30 de Diciembre de 2016 11:51

Firmaría al instante

El delantero Dionicio Pérez está en la mira de Cerro Porteño. Si bien aún no hubo una oferta oficial, el ariete dijo que sin dudar cerrará vínculo con el Ciclón. “Si me llaman y me dicen para firmar, me voy sin problemas”, aseveró.