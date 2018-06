Samuel Umtiti firmó la renovación con el Barcelona por cinco temporadas más. La cláusula pasó de 60 millones a 500 millones de euros. “Nunca he pensado en dejar el Barça”, mencionó el central.

Samuel Umtiti aseguró este lunes que, pese a las ofertas que tenía sobre la mesa para dejar el club azulgrana, nunca se planteó jugar lejos del Camp Nou. El francés ha renovado su contrato con el equipo azulgrana para las próximas cinco temporadas. Su cláusula de rescisión pasa de los 60 millones a los 500 millones con el nuevo compromiso firmado. “Nunca he pensado en dejar el Barça. Se han dicho muchas cosas, pero mi prioridad desde el primer día siempre fue renovar. Me siento muy feliz en la ciudad y en el equipo y tengo la confianza de todo el mundo. No iba a irme de aquí; esta es mi casa”, afirmó durante el acto de su renovación como jugador azulgrana hasta 2023.

Con un elegante traje marrón, el central francés compareció en la sala de prensa del Camp Nou, junto al presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu, quien se mostró exultante tras ampliarle el contrato. “Que Samuel continúe es una gran noticia para los barcelonistas. Sin Samu, este equipo ya no sería el mismo”, declaró Bartomeu antes de anunciar que su cláusula de rescisión pasa de 60 millones a 500 millones de euros. “A ningún club se le ocurrirá volver ya por aquí”, apostilló tras hacer pública la cifra. Por su parte, Umtiti reconoció estar más nervioso que el día de su presentación hace dos años y bromeó sobre la petición de Bartomeu de retirarse prácticamente como azulgrana. “Quiero quedarme aquí quince años, pero luego hablamos del contrato”, le contestó entre risas.

Por último, Umtiti, quien reconoció estar sorprendido por la dimisión de Zinedine Zidane tras ganar su tercera Liga de Campeones con el Real Madrid, también valoró la posible llegada de otro compatriota suyo: el central del Sevilla Clément Lenglet. “Tendremos que hablar con los directivos para saber si puede venir, pero a mí me encanta cómo juega Lenglet”, concluyó.