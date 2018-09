Formativas: arranca la 11ª fecha

La última fecha de la primera ronda del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol, arranca mañana los encuentros de General Díaz – Sol de América (Sub 16 y Sub 17).

En Parque Guasu se concentra la fecha, donde 24 encuentros se disputarán ahí, de los 36 programados.

Esta semana algunos equipos regularizaron sus encuentros pendientes de la décima fecha, postergados el fin de semana por las intensas lluvias registradas.

- Cartelera:

* Nacional – Cerro Porteño, en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Y en auxiliar de Nacional, domingo: Sub 14 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* Deportivo Capiatá – Independiente CG, en Complejo Auriazul (Capiatá). Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (07:00).

* Sportivo Luqueño – Guaraní, en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (07:00).

* Deportivo Santaní – Libertad, en Monte Alto (Santaní). Viernes: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30). Sábado: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (07:30). Y en Parque Guasu, sábado: Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00).

* General Díaz – Sol de América, en Parque Guasu. Jueves: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Viernes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Sábado: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (07:30).

* Olimpia – 3 de Febrero, en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 19 (13:00). Sábado: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30) y Sub 18 (13:00).

- Los líderes:

* Sub 14: Libertad 25 puntos, Olimpia 25 y Cerro Porteño 19.

* Sub 15: Libertad 26 puntos, Olimpia 24 y Cerro Porteño 22.

* Sub 16: Nacional 23 puntos, Cerro Porteño 21 y Olimpia 19.

* Sub 17: Cerro Porteño 24 puntos, Nacional 24 y Guaraní 21.

* Sub 18: Libertad 26 puntos, Nacional 22 Sol de América 20 y Sportivo Luqueño 20.

* Sub 19: Libertad 23 puntos, Cerro Porteño 19 y Olimpia 18.