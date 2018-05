Formativas: arranca la 15ª fecha

Este lunes, con dos cotejos, arranca la 15ª fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), adelanto ya programado.

Olimpia, Libertad y Cerro Porteño encabezan las posiciones de las categorías.

Quedan aún 12 partidos por regularizar y cinco pendientes de respuesta del Tribunal Disciplinario, que aún no ha emitido siquiera una resolución desde la primera fecha, donde Nacional, en la Sub 16 aguarda 6 puntos vitales para pelear la cima de la categoría.

- Cartelera:

* Nacional – General Díaz, en Parque Guasu. Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Y en cancha auxiliar de Nacional, miércoles: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* Sportivo Luqueño – Independiente CG, en Parque Guasu. Martes: Sub 15 (07:00), Sub 14 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00).

* Guaraní – Olimpia, en Ex – Tembetary (Ypané). Martes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30).

* Deportivo Santaní - Deportivo Capiatá. En Parque Guasu, mañana: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Y en Monte Alto (Santaní), martes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00).

* Cerro Porteño – Libertad, en Parque Azulgrana (Ypané). Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* 3 de Febrero – Sol de América, en Sol del Este (CDE). Martes: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00). Miércoles: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30).

- Posiciones:

* Sub 14: Olimpia 39 puntos, Libertad 37, Cerro Porteño 25, General Díaz 24, Deportivo Capiatá 21, Guaraní 20, Nacional 18, 3 de Febrero 12, Sol de América 11, Independiente CG y Sportivo Luqueño 9 y Deportivo Santaní 7.

* Sub 15: Libertad y Cerro Porteño 34, Olimpia 30, Sol de América 25, Guaraní 23, Nacional 22, General Díaz 21, Sportivo Luqueño 13, Deportivo Capiatá y 3 de Febrero 12, Independiente CG 7 y Deportivo Santaní 0.

* Sub 16: Olimpia 37 puntos, Cerro Porteño y Libertad 29, Deportivo Capiatá 26, Guaraní 22, Nacional y Sol de América 21, Sportivo Luqueño 18, General Díaz 11, Independiente CG 7, Deportivo Santaní 6 y 3 de Febrero 4

* Sub 17: Libertad 34 puntos, Olimpia 31, Deportivo Capiatá 24, Cerro Porteño y Nacional 21, Guaraní 20, 3 de Febrero e Independiente CG 19, Sportivo Luqueño 16, Sol de América y Deportivo Santaní 11 y General Díaz 8.

* Sub 18: Olimpia 29 puntos, Libertad 26, General Díaz y Nacional 25, Sportivo Luqueño 23, Cerro Porteño 21, Deportivo Capiatá 19, Guaraní 18, 3 de Febrero 14, Independiente CG y Sol de América 11, Deportivo Santaní.

* Sub 19: Libertad 34 puntos, Cerro Porteño 32, Guaraní 27, Sportivo Luqueño 26, Olimpia 24, Nacional 22, 3 de Febrero 18, General Díaz 14, Sol de América 14, Deportivo Capiatá 7, Independiente CG y Deportivo Santaní 4.

- Goleadores:

* Sub 14: Kevin Fernández (Olimpia), 13 goles

* Sub 15: Diego Gómez (Libertad), 16 goles

* Sub 16: Diego Duarte (Olimpia), 17 goles

* Sub 17: Ramiro Bernal (Deportivo Capiatá), 14 goles

* Sub 18: Armando Benítez (Sportivo Luqueño), 12 goles

* Sub 19: Fabio Mendieta (Cerro Porteño), 13 goles

- Partidos por regularizar:

Sportivo Luqueño vs Libertad – Fecha 1 (Sub 19)

Deportivo Capiatá vs General Díaz – Fecha 12 (Sub 16 y Sub 17)

Cerro Porteño vs Nacional - Fecha 12 (Sub 14 y Sub 15)

Sol de América vs Cerro Porteño – Fecha 14 (Sub 14, Sub 15 y Sub 19)

Libertad vs Deportivo Santaní – Fecha 14 (Sub 14 y Sub 15)

Olimpia vs Sportivo Luqueño – Fecha 14 (Sub 17)

Independiente CG vs General Díaz – Fecha 14 (Sub 18)

- Partidos pendientes respuesta del Tribunal Disciplinario:

* Deportivo Santaní vs 3 de Febrero – Sub 19, Fecha 1 (encuentro no iniciado por no contar con personal médico de parte del equipo local – se le deben otorgar los 3 puntos de juego al equipo visitante).

* Independiente CG vs Deportivo Santaní – Sub 16, Fecha 6 (encuentro no iniciado por no contar con personal médico de parte del equipo local – se le deben otorgar los 3 puntos de juego al equipo visitante).

* Guaraní vs Nacional – Sub 16, Fecha 8 (encuentro suspendido antes de iniciar el ST, por no contar con personal policial, con resultado parcial de 0-0 – se le deben otorgar los 3 puntos de juego al equipo visitante).

* Guaraní vs Nacional – Sub 18, Fecha 8 (encuentro suspendido antes de iniciar el ST, por no contar con personal policial, con resultado parcial de 0-0 – se le deben otorgar los 3 puntos de juego al equipo visitante).

* Deportivo Santaní vs Nacional – Sub 16, Fecha 10 (encuentro suspendido antes de iniciar el ST, por no contar con personal policial, con resultado parcial de 0-4 – se le deben otorgar los 3 puntos de juego al equipo visitante).