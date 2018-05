Formativas; cuatro cotejos postergados

En la fecha, se postergaron cuatro encuentros debido al mal estado de las canchas que dejaron las intensas lluvias registradas ayer, juegos correspondientes a la 14ª fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas.

Sol de América–Cerro Porteño (Sub 14 y Sub 15) y Libertad–Deportivo Santaní (Sub 14 y Sub 15) fueron los encuentros postergados y serán reprogramados en la siguiente reunión de delegados, debido a que esta semana hay una programación de adelanto, correspondiente a la fecha 15.

En la Sub 14 la lucha es entre Olimpia y Libertad, mientras en la Sub 15, entre los gumarelos y Cerro Porteño.

Sub 14

OLIMPIA 1 - SPORTIVO LUQUEÑO 0

Cancha: Complejo ODD (Villeta). Árbitro: José Armoa. Asistentes: Sergio Cohene y Sebastián Morel.

Olimpia: Pablo Rotela; Matías Cañete, Martín Benítez, Kevin Escobar y Rogelio Espínola; Erik Mareco (56' Gerson Páez), Aníbal Cajes, Augusto Melgarejo y Alexis Villalba; Kevin Fernández (62' Gianfranco Ojeda) y Alberto Jara (45' Lucas Villalba). D.T.: David Villalba.

Sportivo Luqueño: Hugo Gaona; César Brizuela, Alan Romero, Paulo Bogado y Josías León; Édgar Martínez (64' Gabriel González), Raúl Molina (55' Mathias Masi), Mirco Núñez y César Florentín; Luis Araujo y Lucas Cardozo (45' Pablo Vielma). D.T.: Pedro Samudio.

Gol: 5' Kevin Fernández (O).

DEPORTIVO CAPIATÁ 1 - GUARANÍ 1

Cancha: Complejo Auriazul (Capiatá). Árbitro: César Paiva. Asistentes: Nadia Weiler y Magda Vázquez.

Deportivo Capiatá: Tobías Ayala; Renato Benítez (59' Arturo Benítez), Víctor Sánchez, Juan Cubilla (65' Aldo Ruiz) y Gustavo Grance; Sebastián Esquivel, Walter Servín, Hugo Cuenca (36' Alex Ávalos) y Kevin Pereira; Alexis Fariña (36' Ulises Agüero) y Francisco Vera (65' Jonathan Melgarejo). D.T.: Ángel Robles.

Guaraní: Jhony Cabrera; Richard González, Víctor Benítez, Ángel Brizuela y Juan Escurra (57' Ángel Franco); Iván Ramírez, Nicolás Centurión, Tobías Arzamendia (57' Renato Zaracho) y Ángel Alarcón; Anderson Cino y Ángel Román. D.T.: Osvaldo Díaz.

Goles: 3' Sebastián Esquivel (DC) y 17' Anderson Cino (G). Incidencias: 2' Jhony Cabrera (G), detuvo un penal, de Kevin Pereira (DC); 56' Francisco Vera, erró un penal, para (DC).

INDEPENDIENTE CG 0 - GENERAL DÍAZ 2

Cancha: Parque Guasu, local Independiente CG. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Daisy Riveros y Luis Escobar.

Independiente CG: Andrés Monges; Mauricio Núñez, Marcos Santacruz y Mathías Martínez (51' Thiago Ramírez), Diego Aguirre, Kevin Quintana (ST Santiago Servín), Emmanuel Chiuzano (44' Isaías Sánchez) y Santiago Sandoval (ST Brian Florentín); Iván Colina y César Escobar (44' Axel Colmán). D.T.: Diego Cabrera.

General Díaz: Tobías Cruz; José Candia (50' Matías González), Mauricio Ávalos (57' Yeremy Dosantos), Ángel Aquino y Nelson Galeano; Lucas Maciel (47' Carlos Ezequiel), Víctor Benítez, Juan Melgarejo y Kevin Insaurralde; Alejandro Giménez (32' Héctor Díaz) y Tobías Amarilla (44' Willians Ojeda). D.T.: Lidio Benítez.

Goles: 2' Tobías Amarilla y 44' Héctor Díaz (GD). Incidencia: 39' Marcos Santacruz (ICG), malogró el penal. Amonestados: 33' Marcos Santacruz (ICG); 10' Juan Melgarejo (GD).

- Otro resultado: 3 de Febrero 1 (22' Nelson Cantero) -Nacional 2 (19' Carlos Franco y 69' Rodrigo González).

- Posiciones: Olimpia 39 puntos, Libertad 37, Cerro Porteño 25, General Díaz 24, Deportivo Capiatá 21, Guaraní 20, Nacional 18, 3 de Febrero 12, Sol de América 11, Independiente CG y Sportivo Luqueño 9 y Deportivo Santaní 7.

- Goleadores:

Kevin Fernández (Olimpia), 13 goles

Rubén Lezcano (Libertad), 11

Julio Enciso (Libertad), 10

Sub 15

OLIMPIA 1 - SPORTIVO LUQUEÑO 2

Cancha: Complejo ODD (Villeta). Árbitro: Sebastián Morel. Asistentes: Sergio Cohene y José Armoa.

Olimpia: Carlos Urán; Facundo Echeguren (80' Luis Martínez), Alex Enciso, Luis Rolón y Francisco De Assis; César Olmedo (59' Alan Valenzuela), Leandro Caballero, Víctor Quintana y Aldo Jara (53' Arturo Domínguez); Iván García y Hugo Benítez (59' Allan Wlk). D.T.: José Rolón.

Sportivo Luqueño: Andrés Paredes; Nicolás Rojas, Víctor Noceda, Óscar González y Ángel Ibarra; Ángel López, Diego López (48' Julio González), Néstor Ramírez y Patrocinio Alvarenga (91' Carlos Maciel); Guillermo Gill (73' Diego Insfrán) y Paulo Rojas (82' Paulo Ruiz). D.T.: Roberto Lugo.

Goles: 40' Alex Enciso (O); 52' Paulo Rojas y 83' Paulo Ruiz (SL).

DEPORTIVO CAPIATÁ 5 - GUARANÍ 2

Cancha: Complejo Auriazul (Capiatá). Árbitra: Magda Vázquez. Asistentes: Nadia Weiler y César Paiva.

Deportivo Capiatá: Edgar Romero; Leonardo Benítez, Anderson Meza, Francisco Martínez y Alcides Cabrera; Kevin Arrúa, José Gómez (88' Alán Arce), José Riveros y Diego Aguilera; Ulises Sánchez (31' Kevin Benítez) y Fernando Urbieta (89' Willians Martínez). D.T.: Manuel Urbieta.

Guaraní: Alexis Cañete; Rodrigo Mendoza, Josué Acosta (76' Alejandro Peralta), Santiago Benítez y Alexis Cantero; Óscar Echeverría (63' Cristhian Báez), Isaías Quintana (79' Leonardo Rolón), Thiago Segovia (48' Lucas Pereira) y Lucas Amarilla; Cristofher Espínola y Carlos Gómez. D.T.: Derlis Limenza.

Goles: 14' y 24' Carlos Gómez (G); 34' y 47' Fernando Urbieta, segundo de penal, 68' Kevin Arrúa, 78' Alcides Cabrera y 91' Anderson Meza (DC).

INDEPENDIENTE CG 1 - GENERAL DÍAZ 2

Cancha: Parque Guasu, local Independiente CG. Árbitro: Luis Escobar. Asistentes: Daisy Riveros y Derlis Benítez.

Independiente CG: Leandro Giménez; José Jara, Ángel Ojeda, Jhom Núñez (40' Alexis Silvero) y Joel Sanabria; Martín Acosta (68' Luis Chiuzano), Gonzalo Gabaglio (35' Elías Arias), Matías López y Carlos Insfrán; Mirko González (57' Ángel Fariña) y Luis Galeano. D.T.: Néstor Cáceres.

General Díaz: Guillermo Garay; Ismael Figueredo, Jorge Rodríguez, Roque Sánchez y Alejandro Bordón; Fabio Bernal, Alan Burgos, Pablo Núñez (65' Gustavo González) y Fernando Sánchez (25' Víctor Céspedes); Pablo Alarcón (85' Jesús Segovia) y Arcidio Garcete (72' Juan Domínguez). D.T.: Ricardo Pereira.

Goles: 16' Arcidio Garcete y Pablo Alarcón (GD); 68' Joel Sanabria (ICG). Amonestado: No hubo.

- Otro resultado: 3 de Febrero 0 -Nacional 2 (82' Adrián Fernández y 89' Bruno Benítez).

- Posiciones: Libertad y Cerro Porteño 34, Olimpia 30, Sol de América 25, Guaraní 23, Nacional 22, General Díaz 21, Sportivo Luqueño 13, Deportivo Capiatá y 3 de Febrero 12, Independiente CG 7 y Deportivo Santaní 0.

- Goleadores:

Diego Gómez (Libertad), 16 goles

Carlos Acosta (Cerro Porteño), 13

Fernando Urbieta (Deportivo Capiatá), 12

Allan Wlk (Olimpia), 12