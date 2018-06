Formativas: regularizaciones de la 17ª fecha

Entre el martes y miércoles regularizaron sus encuentros pendientes Guaraní-General Díaz correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Los aborígenes lograron cuatro victorias, un empate y una derrota, puntos que lo ayudaron a escalar al cuarto lugar de la tabla general con 173 puntos, detrás de Olimpia (251), Libertad (248) y Cerro Porteño (229).

Ahora quedan pendientes, 15 encuentros por regularizar, que se disputarán en la próxima semana.

- Resultados de la jornada:

SUB 14. GUARANÍ 1-GENERAL DÍAZ 0

Cancha: ex-Tembetary (Ypané). Árbitro: Celso Martínez. Asistentes: Juan Borja y Javier López.

Guaraní: Johny González; Richard González, Víctor Benítez, Ángel Brizuela (60' Roberto Zárate) y Juan Escurra; Iván Ramírez, Alexis Agüero (54' Osmar Aquino), Tobías Arzamendia y Rodrigo Alarcón; Julio Paiva (45' Ángel Franco) y Ángel Román. D.T.: Diego Pavetti.

General Díaz: Tobías Cruz; José Candia, Ángel Aquino, Willians Ojeda y Nelson García; Lucas Maciel (57' Yeremy Dos Santos), Juan Melgarejo (36' Kevin Insaurralde), Mauricio Avalos (51' Tobías Amarilla) y Víctor Meza; Isaías Amarilla (46' Matías González) y Alejandro Giménez (60' Ronald Riveros). D.T.: Lidio Benítez.

Gol: 10' Ángel Román (G).

Expulsado: 53' Víctor Meza (GD).

SUB 15. GUARANÍ 4-GENERAL DÍAZ 0

Cancha: Ex - Tembetary (Ypané). Árbitro: Javier López. Asistentes: Juan Borja y Celso Martínez.

Guaraní: Alexis Garcete; Rodrigo Mendoza, Jesús Acosta, Víctor Cabral (53' Santiago Benítez) y Alexis Cantero; Óscar Echeverría (79' Cristhian Báez), Isaías Quintana (53' Nelson Gauto), Emanuel Verdún y Matías Segovia; Lucas Amarilla y Leonardo Rolón (68' Carlos Gómez). D.T.: Ricardo Limenza.

General Díaz: Matías Garay; Jorge Rodríguez, Juan Escobar, Agustín López y Ever Agüero (53' Alejandro Bordón); Fabio Bernal, Pablo Núñez, Ismael Figueredo y Fernando Sánchez (64' Freddy Ramírez), Víctor Céspedes (70' Rodrigo Ferreira) y Arcidio Garcete (33' Pedro Leiva). D.T.: Ricardo Pereira.

Goles: 52' Jesús Acosta, 60' y 78' Matías Segovia, 63' Óscar Echeverría (G).

SUB 16. GUARANÍ 4-GENERAL DÍAZ 0

Cancha: Ex – Tembetary (Ypané). Árbitro: Carlos Chaparro. Asistentes: Nadia Weiler e Isidro Báez.

Guaraní: Ángel Sotelo: Alcides Barbotte, Willian Duarte, Hugo Caballero y Christian Torres; Mario Giménez (68' Matías Sander), Thiago Servín (71' Juan Ramos), Fernando Castro y Alex Amarilla (68' Mario González); Óscar Castro y Mario Pérez. D.T.: Crispín Maciel.

General: Díaz: Carlos Amarilla; Alexis Medina (74' Celso Escobar), Marcos Sanabria, Bruno Díaz y Manuel Ruiz; Matías Vera, Iván Cañiza, Juan Franco (58' Michael Medina) y Beni Osorio (70' Abrahan Cantero); Jorge Silva y Henry Ojeda. D.T.: Eduardo Solís.

Goles: 34' Mario Pérez, 67' Alcides Barbotte, 79' Juan Ramos y 89' Óscar Castro (G)

SUB 17. GUARANÍ 0-GENERAL DÍAZ 1

Cancha: Ex – Tembetary (Ypané). Árbitro: Isidro Báez. Asistentes: Nadia Weiler y Carlos Chaparro.

Guaraní: Wilson Arzamendia; Robert Ortellado, Elian Peralta, Pedro Gómez y Elías García; Isaías Franco, Félix Llano, José Coronel (65' Enzo Amarilla) y Fernando Antúnez; Roberto Mora (75' Lucas Alarcón) y Ricardo Quiñonez (56' Emanuel Álvarez). D.T.: Buenaventura Ferreira.

General Díaz: Tobías Alonso; Mario Godoy, José Ortiz, Rubén Miranda y Ángel González; José Maldonado, Pedro González, Hieber Fariña y Luciano Brítez (78' Francisco Ferreira); Edgar Rivas (75' Fredy Argüello) y Pablo Lugo (46' Luis Valenzuela). D.T.: Elvio Sandoval.

Gol: 10' Pablo Lugo (GD).

Incidencia: 47' Antúnez, erro un penal (G).

SUB 18. GUARANÍ 3-GENERAL DÍAZ 3

Cancha: Ex – Tembetary (Ypané). Árbitra: Magdalena Vázquez. Asistentes: Óscar Núñez y Julio Ojeda.

Guaraní: Ricardo Branchessi; Fernando Ortega, Richard Franco, Diego Martínez y Nery Sosa; Tadeo Barrios, Brahian Fernández, Fernando Chávez y Marcos Torales; César Ayala y Julio Rivas. D.T.: Anival Ferreira.

General Díaz: Enrique Gómez, Matías Barreto, Agustín Giménez, Gabriel Noé y Máximo Martínez, Francisco Zucchini, Isaac Esteche, Diego Quintana y Ariel Cattaneo; Gustavo Gamarra y Edgar Villalba. D.T.: Jorge Alcaraz.

Goles: 6' Ariel Cattaneo, de penal, 77' Gustavo Gamarra y 86' Emmanuel Núñez (GD); 14' César Ayala, 17' Richard Franco y 27' Fernando Chávez (G).

Expulsados: 62' Fernando Chávez (G); 84' Matías Barreto (GD).

SUB 19. GUARANÍ 2-GENERAL DÍAZ 0

Cancha: Ex – Tembetary (Ypané). Árbitro: Julio Ojeda. Asistentes: Óscar Núñez y Magdalena Vázquez.

Guaraní: Roberto Mercado; Emilio Ibarra, Carlos Gamarra, Cristian Gayoso y Franco Alcaraz; Abel Matto (86' Iván Coronel), Óscar Romero, Carlos Trinidad y Alexandro Tis (59' Arath Espínola); Juan Benítez (90' Juan Ferrer) y Alejandro Samudio. D.T.: Daniel Almada.

General Díaz: Guillermo Maidana; Alexi Giménez, Alcides Scarpellini, Javier Flecha y Augusto Villalba, Leonardo Coronel (57' Vasco Barrios), Guillermo Ayala, Abrahan Sandoval (67' Alejandro Ayala) y Elías Oviedo; Pedro Vera y Cristian González (57' Fabián Pereira). D.T.: Luis Escobar. Goles: 32' Óscar Romero y 85' Alejandro Samudio (G).

Incidencia: 84' Roberto Mercado (G), desvió un penal de Elías Oviedo (GD).

- Posiciones:

* Sub 14: Libertad 50 puntos, Olimpia 45, Cerro Porteño 34, Guaraní 31, General Díaz 30, Deportivo Capiatá 29, Nacional 22, Sol de América 21, Sportivo Luqueño 17, 3 de Febrero 16, Independiente CG 14 y Deportivo Santaní 7.

* Sub 15: Libertad 49 puntos, Cerro Porteño 45, Olimpia 42, Guaraní 32, Sol de América 29, General Díaz 28, Nacional 26, Sportivo Luqueño 21, Deportivo Capiatá 16, Independiente CG 15, 3 de Febrero 13 y Deportivo Santaní 1.

* Sub 16: Olimpia 49 puntos, Cerro Porteño 44, Deportivo Capiatá 34, Libertad 32, Guaraní 30, Sportivo Luqueño 27, Nacional 26, Sol de América 22, General Díaz 13, Independiente CG 12, 3 de Febrero 11 y Deportivo Santaní 10.

* Sub 17: Olimpia 43 puntos, Libertad 37, Cerro Porteño 36, Nacional 34, Deportivo Capiatá 33, 3 de Febrero 28, Sportivo Luqueño 26, Guaraní 24, Independiente CG 23, Deportivo Santaní y General Díaz 12, Sol de América 11.

* Sub 18: Olimpia 41 puntos, General Díaz 37, Libertad y Sportivo Luqueño 33, Nacional 32, Cerro Porteño 28, Deportivo Capiatá 27, 3 de Febrero 22, Guaraní 20, Independiente CG 17, Sol de América 11 y Deportivo Santaní 6.

* Sub 19: Libertad 47 puntos, Cerro Porteño 42, Sportivo Luqueño y Guaraní 36, Olimpia 31, 3 de Febrero 30, Nacional 25, General Díaz 24, Sol de América 19, Deportivo Capiatá 14, Independiente CG 7 Y Deportivo Santaní 4.

- Goleadores:

* Sub 14: Kevin Fernández (Olimpia), 16 goles

* Sub 15: Diego Gómez (Libertad), 18

* Sub 16: Oliver Mattesich (Deportivo Capiatá), 18

* Sub 17: Erik López (Olimpia), 21

* Sub 18: Derlis Aquino (Libertad), 16

* Sub 19: Fabio Mendieta (Cerro Porteño), 15