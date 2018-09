Reprogramación luego de algunas postergaciones

Varios encuentros de la décima fecha del Clausura de las Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), fueron reprogramados debido a las postergaciones de encuentros por la inestabilidad del clima y condiciones de los escenarios deportivos.

De los 20 encuentros programados para este fin de semana, solo se disputaron seis, volviéndose a reprogramar los demás para estos días, entre el lunes y martes la mayoría.

Libertad-General Díaz y Cerro Porteño–Deportivo Capiatá, fueron algunos encuentros que se jugaron de manera regular.

Cartelera de reprogramación:

* 3 de Febrero–Nacional. En María Auxiliadora, sábado Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30) y martes Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). En Sol del Este, sábado Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

* Sol de América–Olimpia, en auxiliar de Sol. Lunes: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00). Martes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30).

* Libertad–General Díaz, en Colegialito. Martes: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00).

* Guaraní–Deportivo Santaní, en Parque Guasu. Lunes: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00). Martes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30).

* Independiente CG–Sportivo Luqueño, en Parque Guasu. Lunes: Sub 15 (07:00), Sub 14 (09:00), Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00). Martes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00).

* Cerro Porteño–Deportivo Capiatá, en Parque Azulgrana (Ypané). Martes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00).

Sub 14

CERRO PORTEÑO 1-DEPORTIVO CAPIATÁ 0

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: Celso Martínez. Asistentes: José Ocampo y José Franco.

Cerro Porteño: Carlos Delafuente; Alan Núñez, Josías Espinoza, Jesús Patiño y David Guillén; Cristhian Martínez (57' Iván Portillo), Lucas Pinienta (73' Carlos Ayala), Pablo Gómez y Junior Paredes; Enzo Benítez (53' Hernán Irala (61' Marcos Silva)) y Óscar Risso (ST Andrés Sosa). D.T.: Arnaldo Cabral.

Deportivo Capiatá: Alexis Gamarra; Esteban Peralta, Arturo Benítez, Ángel Chávez y Víctor Sánchez; Hugo Cuenca (49' Sebastián Esquivel), Jorge Gauto (69' Alex Ávalos), Walter Servín y Francisco Vera; Alexis Fariña y Jonathan Melgarejo (57' Mario Acosta). D.T.: Ángel Robles.

Gol: 71' Marcos Silva (CP). Amonestados: 44' Pablo Gómez y 72' Josías Espinoza (CP); 26' Alexis Fariña y 49' Arturo Benítez (DC).

Sub 15.

CERRO PORTEÑO 1-DEPORTIVO CAPIATÁ 0

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: José Franco. Asistentes: José Ocampo y Celso Martínez.

Cerro Porteño: Erwin González; Rafael Román, Víctor Domínguez, Jonathan Barrios y Peter Martínez; Erwin Quintana, Marcos Peña, Guido Gómez (88' Rubén Cardozo) y Fernando Ovelar; Carlos Acosta (75' Ángel D'Ecclesiis) y Mathías León (ST Lucas Alfonso). D.T.: Marcial Garay.

Deportivo Capiatá: Elías Figueredo; Marcos Morínigo (77' Kevin Ruiz), Francisco Martínez, Christian Sánchez y Anderson Meza; José Riveros, Diego Aguilera, Andrés Ruiz Díaz y Kevin Brítez; Fernando Urbieta y Víctor Garcete (68' Óscar Burgos). D.T.: Ricardo Díaz.

Gol: 60' Víctor Domínguez (CP). Expulsado: 16' Marcos Peña (CP), roja directa.

Sub 16

CERRO PORTEÑO 1-DEPORTIVO CAPIATÁ 1

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: Ever Morán. Asistentes: Ever Espínola y Wilson Acosta.

Cerro Porteño: Pablo Fernández; Iván Cabrera, Marcelo Argaña, Matías Duarte y Fernando Leguizamón; Alex Amarilla (79' Isaías Gavilán), Wilder Viera, Fabrizio Peralta y Junior Noguera; Ángel González (85' Óscar Martínez) y Fernando Duarte (69' Aníbal Martínez). D.T.: Gustavo Cañete.

Deportivo Capiatá: Ángel Martínez; Elías Núñez (37' Willian Verdún (87' Kevin Thompson)), Oliver Fernández, Ulises González y Rodrigo Melgarejo; Loreno Contreras, José Benítez, José Sanabria e Isaías Fretes (67' Juan Muñoz); Tobías González y Oliver Mattesich. D.T.: Miguel Portillo.

Goles: 68' Tobías González (DC) y 78' Junior Noguera (CP). Amonestados: 40' Junior Noguera (CP); 28' Elías Núñez, 45' Oliver Fernández y 77' José Sanabria (DC).

LIBERTAD 2-GENERAL DÍAZ 1

Cancha: Colegialito. Árbitro: Víctor Cuevas. Asistentes: Rubén Benítez y Rodrigo Cubilla.

Libertad: Fernando Pineda; José Núñez, Brahian Peralta, Diego González y Francisco Ávalos; Juan Ávalos, Jonathan Pachigua (56' Claudio Benítez), Richard Noguera y Willian Riquelme; Rodrigo López (61' Arturo Paredez) y Diego Acosta (80' Santiago Carballo). D.T.: Juan Torales.

General Díaz: Diego Quintana; Dany Salinas, Marcos Sanabria (27' Iván Caniza (76' Alcides Vera)), Bruno Díaz y De Jesús Ruiz Díaz; Matías Vera, Juan Franco, Vicente Ovelar y Ronald González; Michael Medina (87' Edgar Samudio) y Luis Blanco. D.T.: José Mendieta.

Goles: 17' Diego Acosta y 82' Arturo Paredez (L); 27' Juan Franco (GD). Expulsado: 83' Luis Blanco (GD).

Sub 17

CERRO PORTEÑO 3-DEPORTIVO CAPIATÁ 1

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: Wilson Acosta. Asistentes: Ever Espínola y Ever Morán.

Cerro Porteño: Isaías Bogado; Ignacio Paniagua, Ronaldo Dejesús, Richard Rodríguez y Pedro Álvarez; Elías Peralta, Damián Bobadilla, Rodrigo Delvalle (69' Tobías Gavilán) y Osman Romero; Elías Ayala (48' Enrique Brizuela) y Héctor Bobadilla (81' Cristhian Aranda). D.T.: Óscar Cáceres.

Deportivo Capiatá: Ángel Sánchez; Kevin Cristaldo, Edgar Aranda, César Zárate y Pedro Rivera (58' Rodolfo Romero); Anthony Espínola, Adrián López, Sergio Troche y Carlos Álvarez; Jorge García (54' Félix Fleitas) y Numan Solalinde. D.T.: Andrés Brítez.

Goles: 40' Elías Peralta, 75' Ronaldo Dejesús y 79' Héctor Bobadilla (CP); 69' Numan Solalinde, de rebote (DC).

Incidencia: 68' Isaías Bogado (CP), desvió un penal de Numan Solalinde (DC). Amonestados: 18' Ignacio Paniagua, 42' Elías Ayala, 71' Rodrigo Delvalle y 82' Enrique Brizuela (CP).

LIBERTAD 2-GENERAL DÍAZ 2

Cancha: Colegialito. Árbitro: Rodrigo Cubilla. Asistentes: Rubén Benítez y Víctor Cuevas.

Libertad: Hernando Galeano; Guillermo Aguilera, César Riquelme, Pedro Jara y Juan Feliu; Juan Salinas, José Silva, Carlos Aranda y Marcelo Fernández; Isaac Romero (59' Armando Samaniego) y Néstor Ledesma. D.T.: Desiderio Díaz.

General Díaz: Diego Villagra; Mario Godoy, José Ortiz, Rubén Miranda y Edgar Rivas; José Maldonado, Pedro González (60' Luciano Brítez), Francisco Ferreira y Alan Gómez; Enrique Gómez (76' Luciano Sosa) y Pablo Lugo (60' Luis Aquino). D.T.: Elvio Sandoval.

Goles: 15' Pablo Lugo y 94' José Ortiz (GD); 56' Carlos Aranda y 62' Marcelo Fernández (L).

Posiciones:

* Sub 14: Libertad y Olimpia 22 puntos, Cerro Porteño 19, Sol de América 15, General Díaz 13, Guaraní y Deportivo Capiatá 12, Nacional 9, Deportivo Santaní 8, Independiente GG 7, 3 de Febrero Sportivo Luqueño 6.

* Sub 15: Libertad 23 puntos, Cerro Porteño 22, Olimpia 21, Nacional 17, Independiente GG y Guaraní 12, General Díaz 11, Deportivo Capiatá y Sportivo Luqueño 10, Sol de América 8, Deportivo Santaní 5 y 3 de Febrero 2.

* Sub 16: Cerro Porteño 21 puntos, Nacional 20, Guaraní 17, Olimpia 16, Sol de América 15, Sportivo Luqueño y Deportivo Capiatá 14, Libertad 12, General Díaz e Independiente GG 10, Deportivo Santaní 4 y 3 de Febrero 3.

* Sub 17: Cerro Porteño 24 puntos, Guaraní y Nacional 21, Libertad 20, 3 de Febrero 15, Sportivo Luqueño 10, Deportivo Capiatá y General Díaz 9, Olimpia 8, Deportivo Santaní 7, Independiente GG y Sol de América 5.

* Sub 18: Libertad 23 puntos, Sportivo Luqueño 20, Nacional 19, Sol de América 17, General Díaz 15, Independiente GG y Deportivo Capiatá 13, Olimpia 10, Guaraní 9, Cerro Porteño 7, 3 de Febrero 4 y Deportivo Santaní 1.

* Sub 19: Libertad 20 puntos, Cerro Porteño 16, Olimpia y General Díaz 15, Guaraní, Nacional, Sol de América y Deportivo Capiatá 12, 3 de Febrero 11, Sportivo Luqueño 9, Independiente GG 7 y Deportivo Santaní 1.