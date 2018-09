Galatasaray lidera le Grupo D

Con goles de Garry Rodrigues, Derdiyok y Selçuk Inan, Galatasaray superó 3-0 al Lokomotiv Moscú y lidera con 3 puntos el Grupo D de la Liga de Campeones. Por la misma llave, Schalke 04 y Porto igualaron 1-1 en Alemania.

Garry Mendes Rodrigues marcó el paso de la victoria del Galatasaray, que goleó 3-0 al Lokomotiv Moscú con una gran actuación del extremo del conjunto turco, un jugador vertical y directo que sobresalió en un duelo eléctrico. El jugador africano fue el gran culpable de los primeros tres puntos que sumó el Galatasaray en la Liga de Campeones. Leyó a la perfección un partido roto en muchas fases y con un intercambio de golpes que acabó del lado del cuadro turco. Pese al resultado final, el Galatasaray se llevó una victoria trabajada en su estreno en la competición.

No lo tuvo fácil. El Lokomotiv, muy combativo, vendió cara su derrota y, con más acierto, podría haber conseguido algo positivo en su visita a tierras turcas.Sin embargo, Rodrigues y Derdiyok, en dos zarpazos, acabaron con la ilusión de su rival. El cuadro otomano se volcó en el área del Lokomotiv Moscú desde el primer minuto. No dio un respiro al conjunto ruso, que no consiguió aguantar las acometidas de un equipo que, empujado por el ruidoso público del estadio Ali Sami Yen, consiguió pronto su premio gracias a un tanto del que fue su mejor jugador: Garry Mendes Rodrigues.

El extremo caboverdiano fue un auténtico incordio para la zaga visitante mientras su equipo funcionó. En ese tiempo, los primeros veinte minutos, consiguió abrir el marcador con un disparo desde fuera del área que no pudo atajar el guardameta Guilherme y estuvo a punto de hacer el segundo tanto con otra internada que no acabó en gol por muy poco. El Lokomotiv despertó en la última media hora y controló casi por completo la pelota. Con mucha verticalidad, y con el empeño de Jefferson Farfán, estuvo a punto de empatar el duelo antes del descanso.

El delantero peruano tuvo dos ocasiones muy claras y su compañero, el georgiano Solomon Kvirkvelia, dispuso de una tercera que salvó un defensa del conjunto turco casi bajo los palos. La segunda parte arrancó como el final de la primera, con el Lokomotiv en el área del Galatasaray, que pronto, a los cinco minutos, vio cómo el polaco Alekséi Miranchuk estuvo a punto de empatar. El portero uruguayo Fernando Muslera, lo evitó con una mano salvadora.

El cuadro turco jugaba con fuego. Tenía que despertar y estiró sus líneas para, por lo menos, intentar alejar a su rival de su campo. Entonces, convirtió el duelo en un corre calles de ida y vuelta, en el que los dos equipos ofrecieron un juego vistoso que poco a poco se fue decantando del lado del Galatasaray. Badou Ndiaye y Younès Belhanda dispusieron de dos ocasiones que desbarató Guilherme con un par de buenas intervenciones. Sin embargo, el portero del Lokomotiv, no pudo con un gran lanzamiento de Derdiyok que definitivamente dejó grogui al equipo del técnico italiano Massimo Carrera.

El 2-0 ya fue definitivo y el 3-0, obra de Selçuk Inan, desde los once metros en el descuento, redondeó un buen resultado del Galatasaray, líder del Grupo D, con tres puntos, por delante del Schalke 04, que igualó 1-1 con Porto.