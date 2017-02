Galeano: “Apoyo a la gestión de Harrison”

Erico Galeano, presidente del Deportivo Capiatá, señaló que su club apoya las gestiones de Robert Harrison con la gente de la televisión. Además, habló del partido de mañana ante Universitario por Copa Libertadores.

“Deportivo Capiatá confía en lo que hace el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, las negociaciones que hace. Acompañamos plenamente las gestiones de Robert Harrison”, afirmó Galeano a la 730 AM, ABC Cardinal.

Después habló sobre el partido de mañana ante el Universitario de Perú. “Estamos a las puertas de un partido importante para nosotros, ya estamos enfocados en eso. No tenemos tiempo para estar pensando en muchas cosas, todo fue muy rápido, en una semana jugamos dos partidos, no hay ningún sondeo, no tenemos tiempo ni siquiera de hablar con la prensa, pero estamos consiguiendo prestigio, que es lo que queremos. Contento por lo que pasamos y estamos disfrutando”, expresó.

El presidente auriazul afirmó que mañana es la fiesta patronal de la ciudad y que no existe excusa para los capiateños, que tienen que llenar el estadio para apoyar al Deportivo. “Creo que tenemos la gente que nos acompaña. Vamos a estar con la casa llena, las entradas son más populares que contra Táchira. No hay excusas para los capiateños que gustan del fútbol”, agregó.

Sobre el rival señaló: “Nadie fue invitado a esta copa, todos hicieron méritos. Esperemos reprisar lo que hicimos ante Táchira y que podamos pasar esta eliminatoria”, finalizó.