“Garnero es candidato a la Selección”

Raúl Vicente Amarilla visitó a Peligro de Gol en ABC TV y se refirió al momento que vive Olimpia en el Apertura: el Decano está a un punto de ser campeón y podrá dar la vuelta el miércoles. Además, se refirió al futuro de Daniel Garnero. ¿La Selección?

A un punto del título, así está Olimpia en el Apertura y la vuelta podría darse el miércoles, cuando reciba a Libertad en el Defensores del Chaco (19:15). Sumando, el conjunto de Daniel Garnero no dependerá de otro resultado y se consagrará anticipadamente. “Estamos tranquilos, a un pasito de lograr el objetivo”, inició Raúl Vicente Amarilla en Peligro de Gol. El mánager del Decano visitó ABC TV y se refirió al momento del club y la posibilidad de ser campeón.

“Fui jugador, fui técnico, sé lo que es mantener la calma en un vestuario”, contó en referencia a la ansiedad que genera estar cerca de conquistar la Copa número 41. Además, habló con respecto a su función y a la relación con el entrenador y los futbolistas. “Daniel Garnero le da su lugar a cada uno, el manejo del grupo lo controló, no tuvo problemas con nadie. Es un técnico con el cual podes hablar sin problemas. Hasta ahora no tuvimos ningún tipo de dificultades”, agregó.

Por otra parte, Amarilla fue contundente y expresó que para él, el argentino y actual técnico de Olimpia es candidato a dirigir la Selección Paraguaya pero aclaró que no dejará el la conducción ahora. “Para mí Daniel Garnero si es el candidato para dirigir la selección. Pero no creo que deje el Olimpia ahora”, puntualizó. Por otra parte, contó lo que significa Roque Santa Cruz para la institución: “Roque Santa Cruz es hijo del Olimpia, le dije que le queríamos con nosotros dentro del plantel”.

Por último, dentro de una función que conecta a jugadores y cuerpo técnico con los dirigentes y que tiene mayor acercamiento con la prensa, recordó el cruce con el gerente deportivo de Cerro Porteño, el uruguayo Daniel Enriquez (Había dicho que no conocía a Raúl Vicente Amarilla), y agregó que “lo del gerente de Cerro Porteño que quiera venir a decir que no me conoce, más siendo futbolista, que no venga a mentir”.