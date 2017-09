El Departamento de Arbitraje analizó este martes el desempeño de los árbitros en la jornada 10 y principalmente el de Mario Díaz de Vivar. Uno de los resultados que arrojó fue que el gol de Óscar Cardozo fue bien validado.

El triunfo de Libertad ante Olimpia por 2-1 dejó unas cuantas acciones polémicas y tuvo al arbitraje de Mario Díaz de Vivar en el centro de las críticas.

El presidente decano, Marco Trovato, no se cansó de cuestionar las decisiones del juez principal y este martes dichas decisiones fueron analizadas por el Departamento de Arbitraje de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, Joel Ruiz, de este departamento, sostuvo que el gol del triunfo, que fue una de las jugadas que levantaron polémica, marcado por Óscar Cardozo fue bien validado.

Acerca de la posible mano de Álan Benítez, Ruiz indicó que el juez estuvo correcto al no sancionar penal porque el balón no pegó en la mano. No obstante, dijo que sí debió cobrar la falta de Paulo Da Silva sobre Néstor Camacho que se produjo en el área.

Para el hombre del Departamento de Arbitraje, Díaz de Vivar tuvo que expulsar a Ángel Cardozo Lucena por la infracción a Richard Ortiz. Por último, al referirse a la acción entre Carlos Rolón y Santiago Salcedo, Ruiz manifestó que existió falta del defensa “pero no podemos determinar si fue adentro o afuera del área”.