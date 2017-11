Gómez analiza retirarse tras su error en la final

Por EFE

BUENOS AIRES. José Luis Gómez, lateral derecho de Lanús de 24 años, dijo que analiza retirarse del fútbol tras cometer un error en el primer gol del Gremio, que este miércoles se impuso por 1-2 y se consagró campeón de la Copa Libertadores.

“Hoy no tuve una buena noche, quiero pedirle disculpas a toda la gente de Lanús. Por una equivocación mía se abre el partido. Después fuimos a buscar el gol y nos metieron otro. Estoy triste, el vestuario está mal”, dijo Gómez al canal TyC Sports.

A los 26 minutos Fernandinho le robó una pelota en el centro del campo a Goméz y, tras una larga carrera en solitario hacia la portería, remató fuerte y alto ante la salida de Esteban Andrada para poner el 0-1.

“Me equivoqué, pagamos caro. Estoy triste por mi familia que me vino a apoyar y no se pudo llevar una alegría. Estoy dolido, me siento mal, no me siento bien. Pienso en dejar el fútbol, son equivocaciones que no tenemos que cometer, soy chico, pero esto no tiene que pasar”, añadió.

El lateral dijo sentirse “culpable” de que Lanús no haya salido campeón y reveló que “en este momento” piensa en retirarse. “Lo pensaré muy bien y veré lo que haré. Llegaré a mi casa y veré lo que va a pasar, todavía no vi a mi familia y seguro están mal ellos. Mañana en frío pensaré lo que haré”, sostuvo.