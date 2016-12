González: “Tengo mis condiciones”

Alexis González, jugador que pertenece a Cerro Porteño y a quien quiere Deportivo Capiatá, dijo que no tiene problemas en ir al auriazul pero que tiene sus condiciones para que eso se dé.

“No sé nada, no me llamaron de Cerro Porteño y no sé nada todavía. Me estoy enterando que voy a ir al Deportivo Capiatá”, fue lo primero que señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

Dijo que depende de algunas cosas para que vaya a Capiatá. “Depende de algunas cosas para aceptar ir. El jugador tiene que poner sus condiciones, pero no tengo problemas de ir a Capiatá porque va a jugar Copa Libertadores en el 2017. Yo tengo contrato hasta diciembre con Cerro”, acotó.

González aseguró que para ir a Luqueño le hicieron firmar una extensión de contrato y que ya no quiere que eso ocurra para ir al Deportivo Capiatá. “No quiero ampliar el contrato para ir al Deportivo Capiatá. Este año me surgió la posibilidad de ir a Alianza Lima de Perú. Mi condición para aceptar ir a préstamo es que no extienda más mi contrato con Cerro Porteño, no tiene sentido eso”, concluyó.