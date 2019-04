Grupos y juegos del Nacional C13 de fútbol de salón

La Federación Paraguaya de Fútbol Salón (FPFS) estableció este martes los grupos y los partidos de la etapa final del Campeonato Nacional C13 de ese deporte que del 23 al 27 de abril de este año se desarrollará en la ciudad de San Ignacio Guazú, Misiones.

En acto cumplido este martes en el local de la FPFS, se elaboraron primeramente los dos grupos, con cuatro selecciones en cada uno, para la disputa de la primera fase, y posteriormente se establecieron los partidos correspondientes, para las tres primeras jornadas.

Todos los encuentros se llevarán a cabo en el Club Social y Deportivo Municipal Dos Bocas, ubicado en la capital del departamento de Misiones, que cuenta con capacidad para unos 3.500 espectadores. La organización del evento estará a cargo de la Federación Ignaciana de Fútbol de Salón (FIFUSA), que contará con aval de la FPFS.

Las ochos selecciones fueron distribuidas así:

Grupo A: Paranaense, Caaguazú, Ñemby y Amambay.

Grupo B: San Ignacio, Villarrica, Encarnación y Villa Hayes.

La programación de partidos de la fase inicial será el siguiente:

Martes 23/04 (18:30): Encarnación vs. Villa Hayes, Ñemby vs. Amambay, San Ignacio vs. Villarrica y Paranaense vs. Caaguazú.

Miércoles 24/04 (18:30): Villarrica vs. Encarnación, Paranaense vs. Amambay, San Ignacio vs. Villa Hayes y Caaguazú vs. Ñemby.

Jueves 25/04 (18:30): Ñemby vs. Paranaense, Caaguazú vs. Amambay, San Ignacio vs. Encarnación y Villarrica vs. Villa Hayes.

Los dos mejor ubicados de cada grupo avanzarán a las semifinales, cuyos partidos se disputarán el viernes 26 de abril, a partir de las 19:30.

El 1º del Grupo A enfrentará al 2º del Grupo B y el 1º del Grupo B medirá al 2º del Grupo A. Los ganadores de las semifinales se enfrentarán el sábado 27 de abril por la preciada corona, como partido de fondo, mientras que los perdedores se medirán por el tercer lugar, en choque preliminar a partir de las 19:30.