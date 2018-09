05 de Setiembre de 2018 12:20

“Hace dos años dejamos de aportar al club”

Carlos Acosta, exdirigente de Guaraní y hermano del actual presidente, aclaró a la 730AM que la empresa familiar no aporta más a la institución debido a que existe un distanciamiento. “A mí me sacaron del club, no es que yo me fui”, explicó también.