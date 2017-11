Guerrero: “FIFA descartó el consumo de cocaína”

Paolo Guerrero declaró este jueves en Zúrich, tras dar positivo en una prueba antidopaje. El jugador peruano aseveró que “la FIFA descartó el consumo de cocaína” y ahora solo queda saber la decisión de la entidad matriz del fútbol.

Este jueves, el futbolista peruano Paolo Guerrero se presentó ante el tribunal de la FIFA, en Zúrich, por haber dado positivo en un control de dopaje. Benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína es la que se halló en los resultados.

Luego de cuatro horas de juicio, el delantero que milita en el Flamengo se retiró tranquilo. “Duró mucho tiempo, pero probamos todo. La FIFA descartó el consumo de cocaína. De eso no se habla más. Solo falta la decisión”, manifestó.

“Soy inocente. Vine a Suiza a demostrar mi inocencia. Gracias a Dios he conseguido todas las pruebas, que son fundamentales. Ahora solo queda aguardar la respuesta de la FIFA”, mencionó el atacante incaico, según publica Globo Esporte.

Guerrero se mostró seguro que será absuelto porque se demostró “una gran parte. Solo falta que tomen la decisión. Conseguimos probar todo y ahora está en manos de la FIFA”.

Con esto, la sanción sería menor y estaría habilitado para jugar el Mundial de Rusia con la Selección Peruana de Fútbol. No obstante, Guerrero apuntó: “Estoy resolviendo mi tema. Se trata de mi carrera. Antes de pensar en ir la Mundial quiero resolver mi tema porque mi vida es jugar al fútbol. En estos 30 días me cortaron las piernas porque no podía jugar”.