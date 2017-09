“Hay otras opciones si no sale lo de la Costanera”

Marco Trovato, presidente de Olimpia, afirmó que para fin de año deberían tener la respuesta de la Municipalidad de Asunción sobre la propiedad en la Costanera para la Villa Deportiva. Aseguró que también tiene otras opciones.

“Estamos trabajando en el proyecto y parte con la posibilidad de contar con el terreno, después podemos avanzar en la construcción de la Villa Deportiva, que tenga espacios de estacionamiento, parque gastronómico. El proyecto es más allá de un estadio y estamos encaminados, una vez que tengamos la propiedad lo presentaremos a los socios”, afirmó el presidente de Olimpia a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Ya tuvimos después de las primeras filtraciones algunos contactos con inversores extranjeros que están interesados en apoyar el proyecto que tiene viabilidad, lo que falta es concretar la propiedad”, añadió Trovato.

Fue consultado sobre si existe un límite de tiempo para la contestación por parte de la municipalidad. “Nos pusimos como meta y objetivo antes de fin de año, si hay oposición por parte de la municipalidad avanzaríamos hacia otra propiedad, la idea es mantenernos en Asunción, en eso estamos trabajando, a nivel de garantías explicamos que dentro del acuerdo estarán todas las garantías y lo que haremos de la propiedad de la municipalidad, serían unos 6.000.000 de dólares más el del estacionamiento, estamos hablando de montos importantes”.

“Una vez que se confirme se firmarán los acuerdos; si no se cumple, la municipalidad recuperará sus tierras. Estamos viendo en el departamento Central, son tres opciones no lejos de Asunción: Acceso Norte, Acceso Sur y un poco más allá de Luque”, señaló cuando fue consultado sobre las otras opciones que tiene Olimpia en caso que no se haga lo de la Costanera en Asunción.

Sobre las instalaciones de Para Uno dijo: “No analizamos nada de Para Uno, no hay intención de mover nada, el club continuará ahí, una vez que termine el proyecto vamos a sentarnos a hablar qué vamos a hacer ahí. Hay que estudiar qué podemos hacer”, concluyó.