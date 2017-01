“Hay presidentes que no quieren que empiece”

Miguel Figueredo, presidente de Sol de América, dijo que hay presidentes de clubes que no quieren que el campeonato comience antes de solucionar el tema de los ingresos de televisión. Confirmó que su equipo debutará el viernes por el Apertura.

“La APF está haciendo los esfuerzos para aumentar el monto para los clubes, hasta ahora no hay nada al respecto. Hasta ahora, el campeonato comienza aunque hay presidentes que no quieren que se inicie antes de solucionar el tema”, señaló el presidente de Sol de América a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Tiene que haber un reajuste y reconocimiento. Los dueños del espectáculo no recibimos prácticamente nada; por suerte, nosotros tenemos la venta de los jugadores y otros ingresos para subsistir. Hay clubes que están pasando mal y deberían reconocer algo que se tenía que hacer hace años, esperemos que la reivindicación llegue ya”, añadió.

Figueredo confirmó que Sol de América debutará en el Apertura el viernes a las 20:10 ante el Independiente de Campo Grande. Además, habló sobre las condiciones en que se encuentra el estadio de Villa Elisa: “Estamos queriendo dejar el campo de juego en buenas condiciones porque es la forma de hacer buen fútbol; es más, creo que las formativas tienen que tener buenas canchas, porque si no es un tranca y chute que no le sirve a los jugadores”.

Hablando más sobre el tema del estadio, dijo: “Nos estamos esforzando para cumplir con las reglamentaciones, pusimos los vestuarios en mejores condiciones, tenemos el que es para mujeres–árbitros, climatizados con aire acondicionado, trabajamos mucho en el campo de juego para que esté nivelado, trabajamos en el drenaje y hay que felicitar a la gente que trabaja en Villa Elisa, lo están haciendo muy bien”.

También confirmó que el América de México pretende a Yonathan Samaniego y afirmó que siguió el debut de Cecilio Domínguez en el club mexicano. “Estuve siguiendo el partido de Cecilio, tengo una excelente relación con la gente de América. Domínguez de entrada se convirtió en ídolo, llamó la atención de ellos. Fui invitado, visité la sede, les llamó la atención los jóvenes que están saliendo y hay interés de ampliar las negociaciones, es un privilegio tener una relación así con un club como el América. Hay interés por más chicos que se destacan en las formativas y podría ser también lo de Yonathan Samaniego”.

“Samaniego se queda en Sol, hay interés de ellos de comprar el cincuenta por ciento del pase. Además, están interesados en Tomás Rojas; lastimosamente, se lesionó en su mejor momento. Es de característica un poco distinta, pero se asemeja a Cecilio Domínguez. Estamos disfrutando el momento de Sol en cuanto a la cantera”, prosiguió el titular solense.

También confirmó que el miércoles se lanzará la camiseta que utilizará Sol en el 2017. “El miércoles, en la sede de Quinta Avenida vamos a hacer la presentación de la camiseta, un diseño muy lindo de una empresa paraguaya. Se mantiene el azul tradicional, la blanca, pero son diseños nuevos”, concluyó.