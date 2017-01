Diego Gavilán: “Hemos estado a la altura”

Diego Gavilán, DT de Capiatá, analizó a su siguiente rival por Copa Libertadores, el Club Universitario de Deportes peruano. Gavilán reconoció que mantiene mucho de lo hecho por Víctor Genes y contó que utilizará un once alternativo contra Nacional.

“Hemos estado a la altura de las exigencias, cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por el siguiente”, comenzó diciendo el entrenador escobero al Cardinal Deportivo. Acerca de la elevada tasa de experiencia que tiene su equipo, Gavilán afirmó que “independientemente de la edad ellos también han demostrando que están a la altura”.

Consultado sobre si una de las claves del éxito del equipo es mantener lo que venía haciendo Víctor Genes, el entrenador respondió que él siempre lo admitió. “La base estaba, queríamos mantener el perfil y agregarle algunas ideas que teníamos y otras cosas con los jugadores que vinieron. Necesitamos seguir mejorando porque los rivales nos van conociendo y estudiando, tenemos que encontrar variantes pero sin salir de practicar el mismo estilo”, reflexiona el exfutbolista.

Con respecto al rival, el entrenador del cuadro mitológico contó que ya han visto varios partidos del Club Universitario de Deportes. “Tenemos en mente el once que presentarán, juegan con línea de cuatro, centrales experimentados, laterales posicionales, Juan Manuel Vargas haciendo de doble seis, él casi siempre jugó de extremo o lateral, así que podemos aprovechar que no está en su posición natural”, dijo Gavilán sobre una de las principales figuras de los peruanos. “Tienen dos volantes por fuera, uno es zurdo y le gusta encarar, es el rapidito y el más le vamos a mirar. Pero independientemente de cómo se paren no haremos muchas variantes en nuestro equipo”.

Por el torneo local

Acerca de si en su debut en el Apertura ante Nacional utilizará un onceno alternativo, el entrenador capiateño admitió que sí. “Tenemos 32 jugadores, los que estuvieron en la Copa descansarán por todo lo que hicieron y por el viaje que se viene. Asi tendrán la oportunidad los que no son titulares de mostrar lo que tienen”, finalizó diciendo el entrevistado.