Los horarios de Rusia 2018

En la semana de inicio del la mayor fiesta futbolista del mundo, que solo puede disfrutarse durante un mes cada 4 años, repasamos los horarios de los partidos según la hora paraguaya. ¡Toma nota y no te pierdas ninguno!

La competencia arranca el 14 de junio con el anfitrión Rusia enfrentando a Arabia Saudita en el estadio Olímpico Luzhniki de Moscú a las 11:00.

Este será el único partido del día y la acción continuará el vienes 15, con tres compromisos. Egipto se enfrentará a Uruguay (8:00), Marruecos a Irán (11:00) y Portugal a España (14:00) en el que está llamado a ser el primer duelo de titanes de esta copa del mundo.

A continuación todos los partidos de fase de grupos con sus horarios:

14 de junio

11:00 Rusia vs. Arabia Saudita

15 de junio

8:00 Egipto vs. Uruguay

11:00 Marruecos vs. Irán

14:00 Portugal vs. España

16 de junio

6:00 Francia vs. Australia

9:00 Argentina vs. Islandia

12:00 Perú vs. Dinamarca

15:00 Croacia vs. Nigeria

17 de junio

8:00 Costa Rica vs. Serbia

11:00 Alemania vs. México

14:00 Brasil vs. Suiza

18 de junio

8:00 Suecia vs. Corea del Sur

11:00 Bélgica vs. Panamá

14:00 Tunez vs. Inglaterra

19 de junio

8:00 Colombia vs. Japón

11:00 Polonia vs. Senegal

14:00 Rusia vs. Egipto

20 de junio

8:00 Portugal vs. Marruecos

11:00 Uruguay vs. Arabia Saudita

14:00 Irán vs. España

21 de junio

8:00 Dinamarca vs. Australia

11:00 Francia vs. Perú

14:00 Argentina vs. Croacia

22 de junio

8:00 Brasil vs. Costa Rica

11:00 Nigeria vVs. Islandia

14:00 Serbia vs. Suiza

23 de junio

8:00 Bélgica vs. Túnez

11:00 Corea del Sur vs. México

14:00 Alemania vs. Suecia

24 de junio

8:00 Inglaterra vs. Panamá

11:00 Japón vs. Senegal

14:00 Polonia vs. Colombia

25 de junio

10:00 Uruguay vs. Rusia

10:00 Arabia Saudita vs. Egipto

14:00 España vs. Marruecos

14:00 Irán vs. Portugal

26 de junio

10:00 Dinamarca vs. Francia

10:00 Australia vs. Perú

14:00 Islandia vs. Croacia

14:00 Nigeria vs. Argentina

27 de junio

10:00 México vs. Suecia

10:00 Corea del Sur vs. Alemania

14:00 Serbia vs. Brasil

14:00 Suiza vs. Costa Rica

28 de junio

10:00 Japón vs. Polonia

10:00 Senegal vs. Colombia

14:00 Inglaterra vs. Bélgica

14:00 Panamá vs. Túnez