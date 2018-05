“Iremos con lo mejor mañana”

Luis Zubeldía analizó el partido de mañana contra Monagas y se refirió a la situación de Marcos Cáceres: el central suma dos amarillas y de sumar la tercera se perderá la ida de los octavos. Por otra parte, el entrenador no confirmó la formación.

Cerro Porteño cierra mañana el Grupo 1 de la Copa Libertadores de América. Ya clasificado a octavos, el Ciclón recibirá a Monagas de Venezuela a las 18:15 en La Nueva Olla. “En este último tramo de los dos campeonatos decidimos ir con lo mejor. Quizás con algún cambio estratégico pero que sin altere el nivel del equipo. Vamos a encarar con lo que mejor veamos para mañana. Y después haremos todo lo posible para cerrar bien el torneo”, contó Luis Zubeldía en conferencia.

Por otra parte, el entrenador explicó la situación de Marcos Cáceres y puntualizó que hablará primero con el jugador. “Es para analizarlo tranquilo porque nosotros la clasificación ya la tenemos. Es probable que el segundo puesto sea nuestro porque por más que intentemos clasificar primero, sé que Gremio hará lo suyo (recibe a Defensor en Porto Alegre). Primero debo hablar con Marcos Cáceres del tema y luego resolverlo. Lo que no podemos hacer es no tener a Marcos (Cáceres) en octavos de final y sería malo que no esté por tres amarillas”, aclaró.

Una baja asegurada en la formación es Rodrigo Rojas, quien acumuló su tercera amarilla contra Defensor Sporting en Uruguay. Por su parte, Cáceres suma dos y de recibir una más no jugará el partido de ida de la serie de los 16 mejores.

Por otra parte, Zubeldía se refirió a la vuelta de Víctor Cáceres, quien jugó 60 minutos en Reserva, después de 7 meses. “El jugador debe entender que hay compañeros que están mejor y ahora hay que trabajar la ansiedad. Topo (Víctor Cáceres) es un jugador que me gusta mucho”, culminó.