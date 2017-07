Cerro Porteño cedió a Iván Cañete a Rubio Ñu. Leonel Álvarez había charlado con el central para ser parte del plantel de Primera, pero finalmente va a préstamo por un año. El Ciclón sigue sin cerrar la llegada de un zaguero.

Es un problema central. Cerro Porteño continúa en la negociación por un zaguero, cuando falta una semana para el arranque del Clausura. La prioridad de los directivos es Arturo Mina, quien no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en River Plate, pero no han llegado a un acuerdo económico. El jugador desea ganar lo mismo que en Argentina. A pesar de la insistencia, el ecuatoriano no es del gusto de Leonel Álvarez, quien pidió por un colombiano.

El entrenador parece haber recuperado a Santiago Molina, quien fue una de las figuras del Ciclón contra Boston River por la Sudamericana (anotó el gol de la victoria), pero el argentino está molesto con la directiva, ya que su contrato finaliza en julio y hasta aquí no recibió una oferta para renovar.

A este problema se suma el deseo de salir de Teodoro Paredes, quien volvió de Atlético de Rafaela; el de Maurcio Victorino, suspendido por doping; el impedimento de jugar la Copa en relación con Gustavo Velázquez (lo hizo con Sol de América) y la ida de Iván Cañete a préstamo a Rubio Ñu (lo anunció el club de Trinidad en su cuenta de Twitter). Omar Alderete es la opción que tiene el DT, ya que el zurdo no será transferido a pesar de los intereses que llegaron por él desde Argentina.