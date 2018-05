Joel Silva suena para Capiatá

El arquero Joel Silva, actualmente en el Tolima de Colombia, podría ser refuerzo del Deportivo Capiatá en el torneo Clausura. Hay necesidad de contar con un golero de experiencia, según señalaron en el club capiateño.

Joel Silva, exarquero de Guaraní y Luqueño y ahora en el Tolima de Colombia, donde se encuentra hace algunas temporadas, es uno de los nombres que estaría en la carpeta de los capiateños para el próximo certamen de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

La plantilla actual cuenta con los servicios de José Aquino, José Bogarín y el juvenil Alcides Benítez como guardamentas. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido una regularidad en el arco. Ante esa situación es que hablan de la necesidad de tener a uno de mucha experiencia.

El golero Jorge Chena había llegado a inicios de año desde Ecuador para ser el titular, pero una grave lesión de meniscos lo alejó de los campos deportivos y al parecer su recuperación ya sería para fin de año.

“Es un nombre (Joel Silva) que no me desagrada. A comienzos de año ya pedimos por él, no se pudo en ese momento y ahora se podría volver a iniciar conversaciones por su concurso. Queremos tener uno de mucha trayectoria en el arco para el Clausura”, explicó el entrenador Gustavo Florentín.

Con respecto a la campaña actual, comentó: “Nos costó y cuesta mantener una buena regularidad por las constantes lesiones. Ahora, por ejemplo, David Barrios sufrió un desgarro en una de las piernas y estará ausente por algunas semanas”.

El que está muy cerca de volver a jugar es el zaguero central Néstor González, quien había sufrido una rotura de peroné.