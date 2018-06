Jornada de contrastes en “Inde”

En el primer día de actividades en Independiente, los nuevos componentes del plantel expresaron su satisfacción por llegar al club, mientras que un experimentado futbolista cuestionó la manera en la que se enteró que estaba fuera de los planes.

Sonrientes posaron para la foto oficial los jóvenes olimpistas Amaguín González (18 años) y Jesús Abel Paredes (21). El tercer cedido por el Decano, Rodi Ferreira (20), sería presentado mañana.

El liberteño Jonathan Valiente (20) también dijo presente, en tanto que su compañero de la “huerta”, David Mendieta Chávez (31), se unirá al grupo a mitad de la semana.

El club dio la lista de los futbolistas que dejaban el plantel. La misma está compuesta por: Osmar Molinas, Aldo Olmedo, Víctor Hugo Mareco, Adalberto González, Diego Martínez, Hugo Benítez, Jordan Santacruz, Gustavo Santacruz, Roberto Gamarra, Osmar Cantero, Milciades Portillo, Carlos Sebastián Ferreira y Édgar Ferreira.

El defensor Édgar Aranda, de 32 años y con cinco presencias en el “Inde” en el Apertura, se presentó a trabajar y se dio cuenta que no figuraba en la planilla. Entonces se marchó y cuestionó que el entrenador Pablo Caballero no le haya comunicado su decisión de no contar con sus servicios. El atleta reconoció que es parte del deporte, pero que lo ideal hubiese sido un contacto del encargado del grupo para cerrar el capítulo. Aranda consignó que dialogó con el presidente, Eriberto Gamarra y su salida se da con buenos términos.

Los nuevos en Independiente son: Diego Morel, Jonathan Valiente, Óscar Velázquez, Abel Paredes, Rodi Ferreira, Claudio Correa, Amaguín González, Juan Pérez, Ramón Cardozo y Richard Martínez.