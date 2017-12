Motivado por llegar a un grande

José Sanabria, nuevo lateral izquierdo de Guaraní, charló con Estadio Lleno sobre sus expectativas en el aurinegro. El defensa comentó que no sabe si será tenido en cuenta por el DT argentino Sebastián Saja para el plantel principal o si irá a la reserva.

“Firme con Guaraní por 5 años, estoy contento y motivado de pasar a un equipo tan grande”, comenzó diciendo el jugador de 21 años.

Consultado sobre cómo se dio su fichaje, el lateral explicó que se presentó a una prueba en el club tras desvincularse de Sol de América. “Me vieron y guste, de Sol salí con el pase en mano así que no hubo problemas”, contó la nueva incorporación del Indio.

Acerca de su papel en el equipo, Sanabria admitió que no sabe si será tenido en cuenta para el plantel principal o para la reserva. “Estoy motivado e intentare hacer una buena pretemporada. Me caracterizo por ser un jugador ordenado, sumo para el ataque y soy táctico, también me desempeño como volante por izquierda”, añadió el joven futbolista.