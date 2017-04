Jugador suspendido por apuestas deportivas

LONDRES. El centrocampista del Burnley de Inglaterra, Joey Barton, fue suspendido 18 meses tras reconocer que ha apostado 1.260 veces por partidos de fútbol entre 2006 y 2016, anunció este miércoles la Federación inglesa (FA).

Barton, “suspendido con efecto inmediato (...) de toda actividad ligada al fútbol”, que jugaba esta temporada en el Burnley de la Premier League, también fue sancionado con una multa de 35.000 euros, añadió el organismo deportivo. El futbolista, que ha anunciado que tiene la intención de recurrir, explicó que sufre una adicción a las apuestas y que entregó a la FA “pruebas médicas de su problema”.

“Estoy muy decepcionado de la dureza de la sanción. Esta decisión me impone una retirada prematura”, señaló Barton, de 34 años, en su página web. “Para ser bien claro no se trata de partidos amañados y en ningún momento mi integridad está en cuestión. Acepto que he incumplido las reglas que rigen en los jugadores profesionales, pero al mismo tiempo tengo la impresión de que la sanción es más dura de lo que podría ser para otros jugadores menos controvertidos”, añadió el jugador inglés.

Barton ya fue condenado a una suspensión de un partido en noviembre por la federación escocesa por apuestas deportivas mientras jugaba en el Rangers. Este mes, los Rangers y Barton acordaron de mutuo acuerdo su salida del club tras un altercado con su exentrenador Mark Warburton y un compañero de equipo en el entrenamiento en septiembre. Barton tuvo que esperar hasta el mercado de enero para fichar de nuevo por el Burnley.