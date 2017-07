Julio Cáceres: ¿Habilitado o no?

Julio Cáceres, central de Guaraní, fue habilitado por la justicia ordinaria para volver a jugar al fútbol pero la APF explicó que la WADA es la única que puede sacarle la sanción.“No creo que Guaraní se animen a ponerlo, puede tener consecuencias”.

“Recibimos la notificación de una jueza de la justicia ordinaria que hizo lugar a un amparo que presentó el jugador contra la ONAD donde habilita a que Julio César Cáceres pueda ser parte de partidos organizados por la APF y la CONMEBOL hasta que se dicte sentencia definitiva”, comenzó explicando Wigberto Duarte, asesor jurídico de la APF.

¿El problema?

Duarte informó al Cardinal Deportivo que según el Código Mundial Antidopaje de WADA (Agencia Mundial Antidopaje), sólo cuando se termine la investigación se podrá habilitar o no a un jugador. “Salvo que el jugador recurra al TAS, pero no a la justicia ordinaria. El juzgado dice que lo habilitó pero la habilitación no le corresponde, solo el comité ejecutivo de la APF puede habilitar a un jugador o no y nosotros tenemos que analizar si lo haremos”, dijo Duarte.

“Si Cáceres juega, si nosotros (APF) le permitimos jugar sin la habilitación de la WADA podemos ser sancionados, a no ser que la misma levante la sanción mientras se define el caso”, señaló el entrevistado.

Por otro lado Wigberto Duarte mencionó que si la APF rechaza el pedido de Cáceres “sería un desacato contra la justicia. Estamos entre la espada y la pared”.

“No creo que Guaraní se anime a poner a Julio porque ellos firman un compromiso de respetar a la CONMEBOL y a las organizaciones de Dopaje, no creo que ellos se arriesguen”, finalizó el de la APF.

“La APF tendría que cumplir”

Por otro lado la jueza de la niñez, María Luisa Bajac, indicó a la 730AM que la APF “tendría que cumplir esta resolución que salió. Es una medida cautelar provisoria hasta que la ONAD decida lo que va a pasar con el jugador”.