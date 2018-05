Kaku: “Ya tenía el deseo de hacerlo”

Alejandro “Kaku” Romero fue convocado para integrar la lista albirroja de cara al amistoso ante Japón. “Ya tenía el deseo de hacerlo hace bastante tiempo”, dijo sobre su nacionalización el jugador de padres paraguayos y nacido en Argentina.

Una de las sorpresas en la lista de Gustavo Morínigo fue la inclusión de Alejandro Romero, un jugador de padres paraguayos pero nacido en Argentina. Hace algunos días su nombre saltó como un probable caso de nacionalización y hoy fue llamado por el seleccionador interino.

El futbolista del New York Red Bulls se mostró feliz por este hecho. “Me puse contento porque es lo que siempre uno sueña: estar en la selección. Mis padres siempre quisieron y hoy tengo la posibilidad de estar”, manifestó en contacto con el Cardinal Deportivo.

El Kaku comentó que sus padres “son paraguayos, también mis abuelos. Tengo dos hermanos que nacieron ahí. Son del barrio Palomar de Asunción (...) Siempre esperé la oportunidad y ahora se me dio”.

Recordó que “ya tenía el deseo de hacerlo hace bastante tiempo. Jugué con Saúl Salcedo en Huracán y le dije que me faltaban algunos papeles”.

El domingo jugó contra el Atlanta United de Miguel Almirón. “Hablamos, pero solo de la liga. A Miguel lo enfrenté en Argentina. Con el Tata (Gerardo Martino) nunca tuve la oportunidad de hablar, es una excelente persona. Esta fue la primera vez que cruzamos palabras”, mencionó.

Por otra parte, expresó que conoce a “Óscar Romero porque cambiamos camisetas cuando él estaba en Racing. Con Antonio Bareiro jugamos en Copa Libertadores (...) También vi a Tony (Antonio) Sanabria, Derlis González, pero no conozco a tantos”.

El futbolista de 23 años juega “de 10, suelto. Me está yendo muy bien. Casi siempre me toca asistir a mis compañeros”. Romero debutó en el 2013 en Huracán, jugó el Mundial Sub 20 de Nueva Zelanda 2015 y este año fichó por el New York Red Bulls.