La academia suma tres puntos más

Nacional derrotó 1-0 a Deportivo Capiatá en el inicio de la fecha 20 del torneo Apertura. El partido tuvo pocas emociones y el gol llegó en los últimos minutos de juego. Fue un debut amargo de Diego Gavilán en el banco del auriazul.

En el local debutaba como entrenador Diego Gavilán, esperando volver a ganar después de muchos partidos y tras la salida de Gustavo Florentín. Nacional se presentaba con la idea de seguir sumando la mayor cantidad de puntos posibles.

El local fue el que propuso el juego desde el inicio del partido, tratando de llegar con pelotas profundas hasta el arco de Santiago Rojas. Nacional mostró poco y recién pudo llegar hasta el arco rival después de los cinco minutos.

A la academia le costaba muchísimo salir del fondo, apelaba a los pelotazos que iban a parar a los pies de los defensores de Capiatá. Salgueiro estaba muy atrás y no pesaba en ataque.

Muy poco fútbol mostraron ambos equipos, recién a los 29 minutos llegó una jugada que podría traer riesgo a la defensa de Nacional. Fue en un tiro libre de Hugo Lusardi que llegó hasta cerca del arco de Rojas, el arquero de Nacional sacó el balón con la pierna.

Capiatá era el equipo que más intentaba, con remates de media distancia, principalmente. Por esa vía casi llegó el primer gol a los 35 minutos con una gran remate de Gustavo Noguera que Santiago Rojas sacó al tiro de esquina.

Al inicio nomás de la segunda etapa, Capiatá demostró que era el que más quería llevarse los tres puntos. Una gran habilitación de Lusardi dejó frente al arco de Nacional a Julio Rodríguez. Este acomodó el balón con el pecho pero su remate de zurda se fue afuera. Dos minutos después, Cristian Maidana volvió a probar a Rojas con un remate desde fuera del área que el arquero sacó al córner.

Nacional seguía jugando muy poco, casi nada en el partido que era por momentos aburrido con dos equipos que no ponían todo dentro del campo de juego. No había much conxión entre los jugadores tricolores. La academia puso un poc peligro con un tiro libre de Salgueiro que pasó frente al arco y Adam Bareiro no pudo empujar.

Bareiro fue el que tuvo la posibilidad de marcar primero tras una falla de la defensa capiateña. El delantero ingresó al área y su remate se fue cerca del palo derecho del arco local.

Nacional mejoró en su juego, creció el nivel de algunos futbolistas y eso hizo que genere algunas llegadas peligrosas. A los 82 minutos se vino la jugada del gol, fue en una salida rápida de Santiago Rojas, Derlis Alegre bajó la pelota que llegó hasta Salgueiro, el uruguayo lo vio a Adam Bareiro en el área, este bajó a Aguada quien con un remate de zurda venció a José Aquino.

El partido se fue con la victoria de Nacional que suma tres puntos más que le pueden ser útiles en el acumulativo para llegar a la Copa Libertadores, uno de sus objetivos. En Capiatá fue un mal debut para Diego Gavilán.