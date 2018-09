La “cláusula existe”

José Bauz, periodista colombiano que trabaja en los Estados Unidos, dijo que habló vía whatsapp con Juan Carlos Osorio y que le confirmó que existe la cláusula de rescisión con la APF, si Colombia lo quiere.

“Con Juan Carlos Osorio tengo una relación profesional; lo conocí cuando dirigía a la MLS, todavía no tenía el nombre que tiene ahora, pero ya sabía en ese entonces que iba a ser exitoso, porque cuando empieza a hablar de fútbol te habla como si fuera que ya está dirigiendo. Es una persona enferma del fútbol y de lo táctico”, fue lo primero que señaló el colombiano a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Lo conocí cuando trabajaba en ESPN, perdimos el contacto. Ayer hablé con él, me dijo que acordaron con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol que no harían declaraciones”, añadió.

Lo de la cláusula de rescisión de Juan Carlos Osorio en su contrato con Paraguay es cierto. Me lo confirmó él mismo. Dicho esto, sigue siendo candidato para dirigir a la @FCFSeleccionCol — Jose Bauz (@JoseBauz) 11 de septiembre de 2018

Después habló de lo que puso en su cuenta en la red social Twitter. “Le pregunté y me dijo que sí, que existe la cláusula; le pregunté si podría hacerlo público; no me contestó, espere un día, y por eso escribí lo del Twitter. El dice que las clausulas son confidenciales, pero en ningún momento lo negó cuando pudo haber dicho que firmó con Paraguay y que no lo va a mover nadie de ese lugar”.

“Mi pregunta específica fue por la cláusula de rescisión. Le comenté que en Colombia se maneja eso. Todos los medios saben que si la Federación Colombiana de Fútbol golpea sus puertas, él será técnico de la selección. Álvaro González, uno de los vicepresidentes de la Confederación es el que lo quiere a Juan Carlos Osorio: siete votan, hasta ahora solo tiene 3; si llega a 4, puedo decir que Osorio será técnico de Colombia, y de eso ya hablará con la gente de la APF”, confirmó.

Bauz señaló que incluso Osorio ya recibió la bendición de José Luis Chilavert y que entiende la preocupación de muchos con relación a la ya famosa clausula. “José Luis Chilavert le dice en su cuenta de Twitter que tendrá su apoyo. Le entregaron la llave oficial del fútbol paraguayo. Si lo puso en el contrato, es buscando sus intereses. No está tomando cualquier selección, pero es la preocupación de todos ustedes. Después de seguir su trayectoria por tantos años, estoy convencido de que uno de sus grandes sueños es dirigir a la selección colombiana. En México quisieron renovarle el contrato; el dijo no, y me imagino que fue porque vio una luz, o una puerta abierta para ir a Colombia”.

Por último, señaló que en Colombia se habla que el sucesor de José Pekerman será nombrado recién a principios del 2019.