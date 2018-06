José Cardozo asumió como entrenador de Chivas de Guadalajara y dirigirá su sexto equipo en México. “Venimos acá para trabajar, no prometemos nada más allá del trabajo y de jugar bien”, contó el paraguayo durante su presentación.

“Chivas para mí es el club más grande México”, así comenzó José Saturnino Cardozo la conferencia después de ser presentado como entrenador de Chivas de Guadalajara. “Un técnico que te diga que no tiene la ilusión de dirigir a Chivas, está mintiendo. Me llevó a tomar esta decisión la plantilla importante que tiene. Hay que tratar de fortalecer el grupo que tenemos. A partir de ahora queremos hacer nuestra propia historia. La gloria no tiene precio (…) Es el desafío más importante de mi carrera”, agregó.

El paraguayo sucede al argentino Matías Almeyda, quien asumió en 2015 y en tres año conquistó cinco títulos: 2 Copas México (2015 y 2017), 1 Torneo Clausura (2017), 1 Supercopa de México (2016) y 1 Liga de Campeones de la Concacaf (2018). “Tenemos una vara muy alta y seguir lo que representa la institución. Lo que hizo el técnico anterior (Almeyda) fue fantástico y nosotros venimos para hacer lo mismo. Me gusta la presión de estar en un club como Chivas”, mencionó el técnico.

Será el sexto equipo Cardozo en el México después de Querétaro, Toluca, Chiapas, Puebla y Veracruz. En el siguiente semestre, dirigirá cuatro campeonatos: el Apertura, la Copa México y el Mundial de Clubes. Por su parte, el DT estará acompañado por Fernando Huerta como ayudante, Ezequiel Barril y Miguel Ángel Denis como PF y Jesús Alfaro como preparador de arqueros.