"La llave está abierta"

Pablo Repetto analizó el partido y contó que el equipo está capacitado para remontar la serie en Asunción. "Nos vamos en desventaja, pero no con dolor", tiró el entrenador uruguayo. La revancha será el jueves en el Defensores del Chaco (20:45).

"Hicimos los cambios para buscar el empate. El equipo demostró que tiene cosas por mejorar. Poco a poco iremos mejorando. Nos vamos en desventaja, pero no con dolor. El equipo está capacitado para lograr el resultado en Asunción por lo que mostró hoy", expresó Pablo Repetto en conferencia tras la derrota ante Independiente del Valle en la segunda fase de la Copa Libertadores de América.

El uruguayo sentenció que la llave aún está abierta y puntualizó que, "estamos tratando de darle forma al equipo". Además, se refirió al partido del lunes, en el debut por el Apertura ante Trinidense: "para el partido del lunes veré quien esté mejor, espero que no me equivoque. Lo ideal no era jugar el partido del lunes, pero lo vamos a jugar".

Olimpia jugará el partido de vuelta el jueves, a las 20:45, en el Defensores de Chaco. El 1 - 0 a favor definirá la serie en los penales. Un empate o una derrota dejará al conjunto paraguayo fuera del certamen. La victoria por más de dos goles lo meterá a la tercera etapa para medir al vencedor de Botafogo y Colo Colo.