La nena que juega con los varones

Idolatra a Cristiano Ronaldo, viste con el 20 de Recoba, su sueño es jugar en España y es capitana en la infantil masculina de Nacional de Uruguay. ¡Sí, capitana y goleadora en un equipo de varones! Ella es Mahia Macias. Conocé su historia.

Muchas dirían que no. Que es imposible, que no puede ser, pero en Uruguay, específicamente en las inferiores de Nacional, sí. Una niña juega en un equipo de varones, pero no es todo: ¡es capitana y goleadora! “Me gusta Cristiano Ronaldo. Tengo championes (botines) de fútbol 5 y de fútbol 11 de Cristiano Ronaldo pero a los de cancha los voy a dejar para el otro año porque me quedan grandes, estoy usando los de Neymar”, cuenta Mahia Macias, la protagonista de la historia, a Diario Registrado.

A sus 7 años y con un brazalate en el brazo derecho, Mahía lidera al Bolso en la categoría 2011. En un clásico contra Peñarol y faltando poco para el final, con el partido 1-1, la atacante definió en una de las últimas acciones y marcó el 2-1 para la victoria Tricolor. “Me siento bien que me hagan notas. También cuando me llaman de otros departamentos y de otros países, porque me gusta mostrar cómo juego al fútbol”, siguió declarando.

Apuesta al fútbol rápido jugando de primera y hasta desafiando el pedido de su entrenador. “El técnico me dice que la pare, espere al rival y después dé el pase. Pero yo lo doy enseguida, no espero”, continúa. A su edad, Mahía tiene claridad sobre sus objetivos y sus sueños: conocer a CR7 y jugar en España.