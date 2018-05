La Orejona está en el Olímpico

La Copa más anhelada por todos los clubes europeos llegó al Olímpico de Kiev. De los cientos de equipos que año tras año buscan ser campeones de la Liga de Campeones, solo dos tienen la posibilidad de alcanzar: Real Madrid o Liverpool. Españoles e ingleses definen la Champions League en Ucrania a partir de las 14:45. El Merengue busca la décimo tercera Orejona, mientras que los Reds van por su sexta.

#ChampionsLeague Es Real Madrid vs. Liverpool y Cristiano Ronaldo vs. Mo Salah, pero también es España vs. Inglaterra. ¿Quién ganará? 🤔 #UCLFinalhttps://t.co/Dw7WB7Myhp pic.twitter.com/2zUtLMt0HI