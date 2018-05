Las formaciones de la final

Real Madrid y Liverpool definen mañana la Liga de Campeones, se enfrentan a las 14:45, en el estadio Olímpico de Kiev, Ucrania. El Merengue buscará su décimo tercer título, mientras que los Reds irán por su sexta corona. Mirá las posibles formaciones.

Al parecer, todo está listo. Zidane y Klopp hablaron en conferencia, también lo hicieron Sergio Ramos, Marcelo, Virgil van Dijk y Jordan Henderson. Los jugadores del Real Madrid y del Liverpool entrenaron en el Olímpico de Kiev por última vez y en la víspera de la definición. Españoles e ingleses buscarán culminar la temporada, sin títulos locales, con una consagración en la Champions League: se enfrentan mañana a las 14:45 con la conducción del serbio Milorad Mažić.

Será la final 16 del Merengue, que ganó la Liga de Campeones en 12 oportunidades:1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 y 2017. La última vez que perdió fue en 1980-1981, cuando cayó en París por 1-0 ante el Liverpool. Por su parte, los Reds van por su sexta conquista: fueron ganadores de Europa en 1977, 1978, 1981, 1984 y 2005. Su última derrota fue ante el Milan, cuando perdió 2-1 en Atenas en el 2006-2007.

“Hoy no tengo nerviosismo, sino que estoy contento de vivir otra final. Este momento no lo vamos a vivir otra vez, viviremos otros, pero nunca más este en particular. Tenemos que aprovecharlo”, comentó Zidane. “Una final es algo grande y como técnico debes preparar muchas cosas. Algunas cosas en los entrenamientos, pero sobre todo en términos de convencimiento, estando tranquilo”, expresó Klopp.

Las posibles formaciones de Real Madrid y Liverpool para la final

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kross, Isco; Benzema y Cristiano.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Milner, Wijnaldum, Henderson; Mane, Salah y Firmino.