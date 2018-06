Las formativas, con 29 partidos pendientes

Entre ayer y hoy se regularizaron encuentros de la fechas 12 y 17, pero aún quedan 29 encuentros por regularizar antes del inicio de la décima octava fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Además, quedan aún cinco encuentros pendientes de la respuesta del Tribunal Disciplinarios por los encuentros no disputados o no concluidos por ausencia de policía o personal médico (desde la primera fecha aún no han emitido siquiera una respuesta).

Resultados de las regularizaciones:

SUB 14. CERRO PORTEÑO 1-NACIONAL 0 (FECHA 12)

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: Jesús Afara. Asistentes: Damián Portillo y José Cuenca.

Cerro Porteño: Ernesto Alonzo; Alan Núñez Carlos Ayala, David Guillén y Josías Espinoza; Cristhian Martínez, Alan Amarilla (62' Andrés Sosa), Rodolfo Martínez y Óscar Risso; Lucas Pinienta y Jesús Patiño (ST Junior Paredes). D.T.: Óscar Lusich.

Nacional: Ezequiel Aveiro; Matías Zena, Tobías Cuellar, Lucas Arrúa y Enmanuel Fernández; Tiago Sosa, Alexis Insfrán, Francisco Morel y Fabrizio Fariña (62' Gabriel Chena; Carlos Franco y Rodrigo González. D.T.: Roberto Esquivel.

Gol: 29' Alan Amarilla (CP).

Amonestado: 52' Lucas Pinienta (CP).

SUB 15. CERRO PORTEÑO 3-NACIONAL 1 (FECHA 12)

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: José Cuenca. Asistentes: Damián Portillo y Jesús Afara.

Cerro Porteño: Erwin González; Rafael Román, Víctor Domínguez, Rubén Cardozo y Jonathan Barrios; Marcos Peña (52' Ángel D'Ecclesis), Erwin Quintana (85' Juan Salcedo), Pablo Gómez (59' Lucas Alfonso) y Fernando Ovelar; Carlos Acosta y Ángel Aguilera (69' Kenny Marín). D.T.: Marcial Garay.

Nacional: Alexis Palma; Juan Bareiro (28' Jonathan Aranda) Marcos Velázquez, César Romero y Derlis Cabral; Jorge González, Rodrigo Martínez, Adrián Fernández (71' Ángel Villamayor) y Joel Figueredo; Lucas Bareiro (56' Maximiliano García) y Jonathan Gómez (21' Diego Sarabia). D.T.: Hugo Oviedo.

Goles: 14' Marcos Peña, 18' de penal Fernando Ovelar y 70' Ángel D'Ecclesis (CP); 57' Diego Sarabia (N).

Amonestados: 20' Erwin Quintana, 33' Carlos Acosta y 75' Jonathan Barrios (CP); 17' César Romero (N).

SUB 18. DEPORTIVO SANTANÍ 1-INDEPENDIENTE CG 3 (FECHA 17)

Cancha: Parque Guasu, local Deportivo Santaní. Árbitro: Emilia Britez. Asistentes: Nilda Gamarra y Matías Cantero.

Deportivo Santaní: Teófilo López; Alberto Morlas (60' José Soto), Héctor Cheretti, Néstor González, Martín Molinas; Matías Martínez, Matías Ruiz, Ronald Osorio y Rodrigo Medina (70' Carlos Báez); Leonardo Martínez y Osvaldo Núñez (65' Sebastián Hornos). D.T.: Joel Cuenca.

Independiente CG: Reinaldo Paredes; Aníbal Báez, Fulvio Olazar, Edilson Ortellado y Mateo Gamarra; Adrián Noguera (87' Anderson Benveniste), Rody Ocampos, Jorge Villa y Elías Rojas (59' Julio Britez); Bautista Cardozo (72' Brandhon Bauman) y Braian Benítez. D.T.: Richard Gómez.

Goles: 38' Mateo Gamarra, 58' Edilson Ortellado y 86' Braian Benítez (ICG); 45' Leonardo Martínez (DS).

Amonestados: 40' Osvaldo Núñez (DS); 47' Edilson Ortellado, 48' Braian Britez, 52' Bautista Cardozo y 85' Mateo Gamarra (ICG).

SUB 19. DEPORTIVO SANTANÍ 2-INDEPENDIENTE CG 3 (FECHA 12)

Cancha: Parque Guasu, local Deportivo Santaní. Árbitro: Matías Cantero. Asistentes: Nilda Gamarra y Emilia Britez.

Deportivo Santaní: Frederik Yegros; Braian Ávalos, Álvaro Medina, Christian Figueredo y Darío Samudio; Luis Cárdenas (66' Hernán Galeano), Agustín Achucarro, Pedro Caballero y Pablo Torales (55' Gustavo Riveros); Amalio Agüero (76' Néstor Bogado) y Gregorio Galeano. D.T.: Joel Cuenca.

Independiente CG: Osbaldo González; Juan Riveros, Renato Duarte, Óscar Amarilla y Pablo Villalba (ST Joshua Orué); José Araujo, José Benítez y Antonio Gómez (ST Derlis Duarte); René Rojas, Ángel Duarte y Héctor Torales (72' Rodrigo Tapari). D.T.: Carlos Galeano.

Goles: 18' Amalio Agüero, 63' Pedro Caballero (DS); 57' y 83' José Benítez (el primero de penal), 61' Héctor Torales (ICG).

Amonestados: 12' Gregorio Galeano (DS); 27' José Benítez, 38' Juan Riveros, (ICG). Expulsados: 76' Renato Duarte (ICG); 85' Pedro Caballero (DS).

Partidos por regularizar:

Deportivo Capiatá-General Díaz (Sub 16 y Sub 17) - Fecha 12

Olimpia-Sportivo Luqueño (Sub 17) - Fecha 14

Nacional-Sportivo Luqueño (Sub 16 y Sub 17) - Fecha 17

Guaraní-General Díaz (todas las categorías) - Fecha 17

Deportivo Santaní-Independiente CG (Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17) - Fecha 17

Cerro Porteño-Olimpia (Sub 14, Sub 15, Sub 18 y Sub 19) - Fecha 17

3 de Febrero-Deportivo Capiatá (Sub 15 y Sub 14) - Fecha 17

Sol de América-Libertad (todas las categorías) - Fecha 17

Partidos pendientes de respuesta del Tribunal:

* Deportivo Santaní-3 de Febrero (Sub 19), ausencia del personal médico - FECHA 1

* Independiente CG-Deportivo Santaní (Sub 16), ausencia del personal médico - FECHA 6

* Guaraní-Nacional (Sub 16 y Sub 17), ausencia del personal policial - FECHA 8

* Deportivo Santaní-Nacional (Sub 16), ausencia del personal policial - FECHA 9