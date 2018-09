Libertad y Olimpia, en la puja por la Sub 14 y Sub 15

Cumplida a medias la décima fecha del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Libertad y Olimpia ganaron sus respectivos encuentros en las categorías Sub 14 y Sub 15 y siguen en la lucha por la cima.

Los gumarelos con 25 puntos lideran la Sub 14 y con 26 la Sub 15, mientras los decanos comparten la cima de la Sub 14 y escolta muy de cerca en la 15 (24 puntos).

Los encuentros no disputados por las lluvias fueron de Guaraní-Deportivo Santaní e Independiente CG - Sportivo Luqueño.

Sub 14

LIBERTAD 1 - GENERAL DÍAZ 0

Cancha: Colegialito (local, Libertad). Árbitro: Édgar Galeano. Asistentes: Oliver Weiler y Elvio Saucedo.

Libertad: Iván Benítez; Aarón Troche, Leonardo Coronel, Fabrizzio Mingo y Óscar Dígalo; Julio Enciso, Óscar Balbuena (67' Líder Gavilán), Exxon Valdez y Matías Schabus (ST Juan Jiménez); Francis Alderete y Adrián Aguilera. D.T.: César Brizuela.

General Díaz: Tobías Santacruz; José Candia, Iván Guerrero (53' Tobías Amarilla), Willians Ojeda (65' Alejandro Benítez) y Ronald Riveros; Víctor Meza, Juan Melgarejo, Kevin Insaurralde (62' Mathías González) y Lucas Maciel (18' Ángel Aquino); Alexandro Giménez (58' Andrés Matto) y Nelson Galeano. D.T.: Lidio Benítez.

Gol: 5' Exxon Valdez (L). Amonestados: 41' Juan Melgarejo y 60' Ronald Riveros (GD); 62' Fabrizzio Mingo, 68' Aarón Troche y 71' Víctor Meza (L).

SOL DE AMÉRICA 0 - OLIMPIA 3

Cancha: Sol de América (auxiliar 1). Árbitro: Derlis Vera. Asistentes: Pedro Fernández y Marchelo Domínguez.

Sol de América: Mauricio Ramírez; José Soler, Miguel Bogado, Eduardo Brítez (61' Tobías Sanabria) y Bruno Sánchez; Alejandro Grance (57' Lucas Mendieta), Sebastián Lezcano (ST Lucas Villalba), Matías Riveros y Gonzalo Medina; Álvaro Caballero y Óscar Coronel (49' Rodrigo Bareiro). D.T.: Héctor Sosa.

Olimpia: Pablo Rotela; Erik Mareco (ST Juan Martínez), Axel Alfonso, Rogelio Espínola y Kevin Escobar; Augusto Melgarejo, Aníbal Cajes (61' Tobías Sanabria), Gerson Páez (57' Gianfranco Ojeda) y Bruno Recalde (50' Leandro Galeano); Kevin Fernández (53' Lucas Villalba) y Alexis Villalba. D.T. David Villalba.

Goles: 22' Bruno Recalde, 26' Alexis Villalba y 60' Leandro Galeano (O).

3 DE FEBRERO 1 – NACIONAL 2

Cancha: María Auxiliadora km.30. Árbitro: Luis Presentado. Asistentes: Sergio Duarte y Arthur Afara.

3 de Febrero: Eduardo Romero; Fabricio Cañete, Alan Amarilla, Héctor Báez (54' Ulises Zacarías) y Derlis Colman; César González, Ángel González (66' Gabriel Jones), Iván Barrios (65' Víctor Guillen) y Jonan Ruiz (39' Juan Báez); Maximiliano Dengean (62' Emanuel Marecos) y Nelson Cantero. D.T.: Enrique del Puerto

Nacional: Ezequiel Aveiro; Gustavo Galeano, Emanuel Fernández, Lucas Arrúa y Tobías Cuellar; Alan Roa, Carlos Franco (62' Fabricio Romero), Alexis Insfrán y Francisco Morel (65' Ángel Díaz); Willian Lombardo (65' Tiago Sosa) y Juan Goricoche (45' Rodrigo González). D.T.: Roberto Esquivel.

Goles: 18' Jhonan Ruiz (3F); 33' Francisco Morel y 47' Tobías Cuellar (N). Amonestados: 59' Ángel González y 59' Fabricio Cañete (3F).

- Goleadores:

Junior Paredes (Cerro Porteño), 6 goles

Francisco Morel (Nacional), 5

Lucas Pinienta (Cerro Porteño), 4

Víctor Meza (General Díaz), 4

Kevin Fernández (Olimpia), 4

Gerson Páez (Olimpia), 4

Bruno Recalde (Olimpia), 4

Álvaro Caballero (Sol de América), 4

Sub 15

LIBERTAD 3 - GENERAL DÍAZ 0

Cancha: Colegialito (local, Libertad). Árbitro: Elvio Saucedo. Asistentes: Oliver Weiler y Édgar Galeano.

Libertad: Hugo Rolón; Juan Espínola, Gilberto Flores, Matías Lezcano y Francisco Sosa; José Lovera, Nicolás Lesme (72' Emanuel Esteche), Mathías Álvarez (55' Rodrigo Benítez) y Gustavo Caballero (76' Ángel Arévalos); Erwin Quiñonez y Julio Mongelós (65' Isaac Ovando). D.T.: Luis Villasanti.

General Díaz: Guillermo Garay; Jorge Rodríguez, Agustín López, Guido Alvarenga y Marcos González (55' Luis Giménez); Alan Burgos, Gustavo Brizuela (55' Víctor Céspedes), Fernando Sánchez y Alejandro Bordón; Arcidio Garcete y Pablo Alarcón (55' Fabio Bernal). D.T.: Ricardo Pereira.

Goles: 35' Julio Mongelós, 43' Erwin Quiñonez y 65' Rodrigo Benítez (L). Amonestados: 22' Guido Alvarenga, 36' Gustavo Brizuela, 40' Arcidio Garcete, 48' Agustín López, 56' Jorge Rodríguez y 77' Alan Burgos (GD); 45' Nicolás Lesme (L).

SOL DE AMÉRICA 1 - OLIMPIA 6

Cancha: Sol de América (auxiliar 1). Árbitro: Marchelo Domínguez. Asistentes: Pedro Fernández y Derlis Vera.

Sol de América: Matías Bordón; Juan Rojas (34' José Ledesma), Víctor Benítez, Alcides Cabrera (ST Fernando Vouga) y Felipe Velilla; Joaquín Paredes, Joel Viveros, Arnaldo Rojas y Gabriel Vera (57' Fabricio Pacheco); César Salinas y Matías Castro (66' Javier Adorno). D.T.: Hernán Rodríguez.

Olimpia: Carlos Urán; Facundo Echeguren, Álex Enciso, Josías Silguero y Blas Salinas; Alexis Dávalos, César Olmedo (75' Hernán Gómez), Luis Martínez (68' Fabrizio López) y Felipe Yegros (68' Aldo Jara); Alam Wlk (77' Sever Peralta) y Víctor Quintana. D.T.: José Rolón.

Goles: 10', 43', 65' y 76' Alam Wlk, 31' Álex Enciso y 82' Aldo Jara (O); 21' Gabriel Vera (SA). Expulsado: 56' Arnaldo Rojas (SA).

3 DE FEBRERO 0 – NACIONAL 3

Cancha: María Auxiliadora km.30. Árbitro: Arthur Afara. Asistentes: Sergio Duarte y Luis Presentado.

3 de Febrero: Nicolás Duarte; Francisco Armoa, Rubén Mendoza (38' Nieto Salvador), Elvis Burgos (48' Edgar Cardozo) y César Contrera; Rodrigo Amaral, César Martínez (61' Lucas Isasi), Tobías Solís y Lucas Orquiola (44' Fredy Sandoval); Osvaldo Gamarra y Claudio Martínez. D.T.: Enrique del Puerto.

Nacional: Carlos Zelada; Jonathan Aranda, Lucas Aranda, Derlis Cabral y César Romero; Rodrigo Martínez, Jorge González, Joel Figueredo (70' Maximiliano García) e Ismael Zayas (87' Tobías Villamayor); Ángel Careaga (80' Demetrio Benítez) y Lucas Bareiro (ST Adrián Fernández). D.T.: Hugo Oviedo.

Goles: 17' Ismael Zayas, 44' Jorge González de penal y 54' Joel Figueredo (N). Amonestados: 61' Edgar Cardozo y Fredy Sandoval (3F); 75' Adrián Fernández y 85' Lucas Aranda (N).

- Goleadores:

Ismael Zayas (Nacional), 10 goles

Allan Wlk (Olimpia), 10

Erwin Quiñónez (Libertad), 7

- Próxima fecha:

Nacional - Cerro Porteño, en Calama (domingo)

Deportivo Capiatá - Independiente GG, Complejo Auriazul (sábado)

Sportivo Luqueño – Guaraní, en Parque Guasu (sábado)

Deportivo Santaní – Libertad, en Monte Alto (viernes)

General Díaz - Sol de América, en Parque Guasu (sábado)

Olimpia - 3 de Febrero, en Parque Guasu (sábado)