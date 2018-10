Liverpool y City se juegan el liderato

Por EFE

LONDRES. El Liverpool y el Manchester City se verán las caras este fin de semana (domingo, 15:30 GMT) con el liderato de la Premier League en juego y la revancha por la eliminación europea del año pasado en el ambiente.

Ambos equipos comparten la cabeza de la tabla, con 19 puntos, pero las rachas de unos y otros difieren y parecen darle una ligera ventaja mental a los 'Sky Blues' que puede ser paliada por la magia de Anfield, escenario del encuentro.

Los de Jürgen Klopp llegan en su peor momento de la temporada a uno de los duelos más importantes. Acumulan tres partidos sin ganar, con dos derrotas, una en Copa de la Liga y otra en Liga de Campeones, y el empate restante llegó de milagro y en los últimos instantes contra el Chelsea, gracias a un golazo de Daniel Sturridge.

Tras comenzar con siete victorias consecutivas, los 'Reds' atraviesan un bache y confían en la recuperación de sus estrellas para poderse ir al parón internacional con el liderato amarrado y un buen golpe dado en la mesa de los actuales campeones de Inglaterra.

La baja más significativa para el Liverpool será la de Naby Keita, por una lesión en la espalda, mientras que Pep Guardiola sigue sin poder contar con Kevin de Bruyne, que esta semana ha empezado a entrenarse con sus compañeros, ni con Fabian Delph.

Como motivación adicional para los celestes estará de fondo la eliminación en la pasada edición de la Champions, cuando el Liverpool pasó por encima de ellos en Anfield y les dio la puntilla en el Etihad Stadium.

Mientras que unos luchan por el liderato, otros, como José Mourinho pelean por erradicar o, al menos, alejar las críticas que se han instalado como habituales en el Manchester United.

Al duelo contra el Newcastle United de Rafa Benítez (sábado, 16:30 GMT), el equipo de Manchester llega con cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria y sin vencer en Old Trafford desde el 10 de agosto, es decir, en la primera jornada liguera. El propio Mourinho, en una inusual rueda de prensa convocada este viernes a las ocho de la mañana y con solo seis preguntas, reconoció que no están en un buen momento por “muchas razones”, aunque se negó a explicarlas.

“Estamos a principios de octubre y si miramos a las tablas de toda Europa, no reflejan lo que va a pasar en unos meses o al final de la temporada. Estamos en una posición en la que podemos hacerlo mucho mejor que hasta ahora. Necesitamos puntos”, añadió.

El empate en Champions ante el Valencia no ha relajado la situación del United y el encuentro ante el Newcastle, que aún no conoce la victoria en esta Premier, parece propicio para un conato de reconciliación con Old Trafford.

También el sábado, el Tottenham recibirá al Cardiff City en Wembley (14:00 GMT) después de una jornada europea que abrió las heridas de los londinenses con una derrota por 2-4 ante el Barcelona.

La plaga de lesiones continúa para Mauricio Pochettino, que no podrá contar con Dele Alli, Jan Vertonghen y Dele Alli. Arsenal y Chelsea, tras sus victorias en la Liga Europa, se medirán el domingo al Fulham (11:00 GMT) y al Southampton (13:15 GMT), respectivamente.

Unai Emery ha llevado a su equipo a la octava victoria consecutiva esta temporada y, de ganar en Craven Cottage, templo del Fulham, podría situarse por primera vez en puestos de Champions.

— Jornada 8 de la Premier League: - Viernes 5 de octubre: Brighton & Hove Albion (19:00 GMT).

- Sábado 6 de octubre: Burnley-Huddersfield Town (14:00 GMT),

Crystal Palace-Wolverhampton Wanderers (14:00 GMT), Leicester City-Everton (14:00 GMT), Tottenham Hotspur-Cardiff City (14:00 GMT), Watford-Bournemouth (14:00 GMT), Manchester United-Newcastle United (16:30 GMT).

- Domingo 7 de octubre: Fulham-Arsenal (11:00 GMT),

Southampton-Chelsea (13:15 GMT) y Liverpool-Manchester City (15:30 GMT).