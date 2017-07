Los Santos van marchando

Por EFE

Santos de Brasil obtuvo una difícil victoria ayer por 3-2 ante el Atlético Paranaense en un duelo eléctrico y repleto de alternativas en el que destacó el delantero Kayke, autor de dos goles, para acercar al equipo a los cuartos de la Copa Libertadores.

En el único duelo entre dos representantes de un mismo país en los octavos de final de la Copa Libertadores, Santos y Atlético Paranaense protagonizaron un encuentro de ida digno del torneo con tantos de bella factura y emoción hasta el final.

El 'Furacao' vio cómo su rival neutralizaba el tanto inicial de Nikao y se ponía 1-3 en el marcador, diferencia que consiguió reducir en la recta final e incluso pudo igualar en los últimos minutos. No obstante, el Atlético Paranaense asfixió en el inicio al Santos, que apenas pudo sacar la cabeza del centro del campo para respirar.

La fuerte presión de los locales dio pronto sus frutos, cuando Sidcley cruzó el cuero desde la banda y Nikao remató desde el balcón del área para inaugurar el marcador. El flanco derecho del Santos se convirtió en una improvisada autopista, lo que obligó a Ferraz y Henrique a reajustar sus posiciones para estar más atentos. El Santos, que superó la fase de grupos invicto con tres victorias y tres empates, tuvo la suficiente paciencia para rehacerse y poco a poco ganar terreno.

Lucas Lima, supuestamente en la órbita de fichajes del Barcelona, fue encontrando su espacio sobre el césped del Vila Capanema con una total libertad de movimientos. Sus apariciones fueron difícilmente desencriptadas por la zaga rival y en una de esas filtró un pase milimétrico para el brasileño Kayke, que batió por alto al internacional Wéverton.

Los últimos minutos de la primera mitad fueron idas y venidas constantes por parte de ambas escuadras, si bien el Atlético Paranaense pudo adelantarse de nuevo de no haber pegado en el poste un disparo de Lucho González. En la reanudación se cambiaron las tornas y fue el Santos el que asustó primero por medio de Kayke, que falló un mano a mano clarísimo y envió el esférico al cuerpo del arquero.

El 'Furacao', lejos de amilanarse, también salió con ganas de desequilibrar de nuevo la partida y llevó con cierta asiduidad a la meta de Vanderlei. El crecimiento de los locales se interrumpió de golpe con un error garrafal de Wéverton, quien no supo bloquear un disparo lejano y Bruno Henrique aprovechó su indecisión para certificar la remontada desde la línea de gol.

El tanto desmoralizó a los locales y el Santos aprovechó para abrir brecha con un gol digno del mejor de los videojuegos. Lima abrió para Bruno Henrique en el área y este filtró para Kayke, que remató de espuela en el área pequeña hasta el fondo de las mallas.

El Atlético Paranaense no tiró la toalla y a los cuatro minutos Éderson disparó bien alto a poco metros del cancerbero, que no pudo hacer nada y vio como la amplia ventaja de su equipo se reducía en un instante. En el último tramo, los locales pusieron más ganas, más garra y más intensidad, pero no fue suficiente para igualar el encuentro.

Santos defenderá la preciada ventaja en el partido de vuelta que se jugará el próximo 10 de agosto en el estadio Vila Belmiro.