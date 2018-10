Los Spurs para arriba

Tottenham venció 1-0 al Cardiff, logró su tercera victoria seguida en la Premier League y quedó a un punto de los líderes Liverpool y Manchester City, que se enfrentan este domingo (12:30). Eric Dier marcó el único gol de los Spurs.

Tottenham derrotó 1-0 al último de la clasificación, el Cardiff, y se coloca tercero en la Premier League, a un solo punto de Manchester City y Liverpool, que se enfrentarán el domingo, a las 12:30, en Anfield. El equipo de Mauricio Pochettino, que sigue sin poder contar con algunas de sus figuras como Dele Alli o Christian Eriksen, se impuso con un tempranero gol de Eric Dier en un partido en el que los londinenses tuvieron el 75% de la posesión de la pelota y dispararon 19 veces a puerta.

El visitante, no obstante, no dio la imagen de un equipo abatido, que no ha ganado aún ningún partido esta temporada, y se acercaron en varias ocasiones con peligro al arco defendido por el francés Hugo Lloris. En otros partidos del sábado, el Watford, la sorpresa en el inicio del campeonato, cayó por 4-0 con el Bournemouth. Por su parte, el Everton 2-1 superó al Leicester; el Wolverhampton derrotó 1-0 al Crystal Palace y el Burnley igualó 1-1 con Huddersfield.