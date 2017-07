“Lukaku al United y Rooney al Everton”

Por AFP

LONDRES. El mercado de fichajes de la Premier League se agita sensiblemente a decir de los medios británicos, que dan por hecho el traspaso de Romelu Lukaku al Mánchester United procedente del Everton y la vuelta de Wayne Rooney.

Según esas publicaciones, el fichaje del delantero belga, autor de 25 tantos en el último campeonato de liga, se cerraría por 85,5 millones de euros, lo que le convertiría en el quinto traspaso más caro de la historia.

Un ’Top-5’ que el delantero de 24 años coparía junto a Gonzalo Higuaín (del Nápoles a la Juve por 90 millones de euros), Cristiano Ronaldo (del Mánchester United al Real Madrid por 94 millones), Gareth Bale (del Tottenham al Madrid por 99,7 millones) y Paul Pogba (de la Juve al United por 105).

Ahora está por determinar si esto es solo un rumor de la prensa o si, efectivamente, la Premier -el campeonato más rico del mundo- está en plena fiebre derrochadora. De concretarse su fichaje por los ’Red Devils’, el traspaso de Lukaku superaría en valor monetario al del brasileño Neymar Jr. por el Barcelona (que llegó del Santos por 83,3 millones) y sería el más caro de la historia entre dos conjuntos ingleses, por delante del de Fernando Torres al Chelsea procedente del Liverpool (acuerdo que se cerró en 2011 por alrededor de 57 millones de euros).

En Mánchester, Lukaku volvería a estar a las órdenes del portugués José Mourinho, que ya fue su entrenador en el Chelsea, y compartiría vestuario con su amigo Pogba, con quien se ha dejado ver los últimos días durante sus vacaciones en Los Ángeles. Ambos, francés y belga, comparten agente, el célebre Mino Raiola. Formado en el Anderlecht, Lukaku dio el salto a la Premier en 2011 para unirse al Chelsea, que abandonó en 2014 ante la falta de minutos.

El Everton se hizo con él a cambio de 32 millones de euros y ahí su fútbol terminó de eclosionar, al punto de volver a despertar el interés de los Blues. Pero es el Mánchester el que figura como mejor postor, toda vez que el futbolista -buscando una oportunidad en un conjunto de más entidad- habría rechazado el aumento que le propone su actual equipo.

“Quiero progresar”

“No quiero quedarme en el mismo nivel. Quiero progresar y sé dónde lo voy a hacer”, declaró a la prensa el belga, que ha disputado 59 partidos con su equipo nacional en los que ha anotado 20 goles. Y mientras los medios sí coinciden en la cifra -85,5 millones- que el United ha puesto sobre la mesa, hay más discrepancias con respecto a la posible salida de Old Trafford, en dirección al club de Liverpool, de Wayne Rooney.

El antiguo ’niño prodigio’ del fútbol inglés ya declaró que el único equipo de la Premier por el que podría fichar es el Everton, donde se formó antes de llegar a Mánchester en 2004 a cambio de 30,7 millones de euros. La estrella del ’10’, sin embargo, se ha ido apagando tras la llegada al banquillo de José Mourinho hace ahora un año.

El internacional inglés, que suma 119 partidos y 53 goles con la selección nacional, ha vivido una temporada difícil en la que solo ha anotado cinco goles, su marca más pobre desde 2002. También ha perdido su plaza con los ’Pross’. Cuando el pasado mayo le preguntaron por su futuro, Rooney dejó la puerta abierta a una posible salida. “Quiero quedarme en Mánchester, he pasado aquí los últimos 13 años, pero también quiero jugar al fútbol”, dijo entonces.

El periódico Daily Mail indicó que los ’Toffees’ deseaban llegar a un acuerdo para cerrar la vuelta de su hijo pródigo y, según The Guardian, el Mánchester United no exigiría una indemnización exorbitante para el Everton, ya que la partida del jugador permitiría ahorrar su ficha al club de Old Trafford, donde cobra alrededor de 14,8 millones de euros al año.