Luqueño alcanza la punta en Reserva

Sportivo Luqueño pasa a ser uno de los punteros del torneo Apertura de la categoría Reserva, privilegiada posición que la comparte con el 3 de Febrero, cumplida en forma parcial la 7ª fecha del campeonato. Olimpia y General Díaz, son los escoltas.

ETIQUETAS

Sportivo Luqueño le ganó 1-0 a Guaraní y dio alcance al 3 de Febrero en la punta de la clasificación aprovechado que el cuadro fronterizo cayó 4-3 contra Olimpia, en los encuentros del adelanto de la séptima fecha del torneo Apertura en la categoría Reserva.

Quedó pendiente en cotejo entre Nacional y Libertad, que será el próximo jueves 22 en el Arsenio Erico. General Díaz no pudo aprovechar el traspié del 3 de Febrero y perdió 3-2 ante Deportivo Santaní, a orillas del Tapiracuái. En otros partidos, Cerro Porteño goleó 6-2 al colista Independiente de Campo Grande, mientras en Villa Elisa hubo partidad 1-1 entre Sol de América y Deportivo Capiatá.

GUARANÍ 0 – SPORTIVO LUQUEÑO 1

Cancha: Extembetary - Ypané, local Guaraní. Árbitro: Guillermo Chamorro. Asistentes: Carmelo Candia y Lucio García. Guaraní: Hugo Melgarejo; Juan Barrios, Gustavo Torres, Fernando Arce y José Sanabria; Diego Benítez (ST Marcos Uran), Juan Recalde, Bill López y Gustavo Manzur (ST Kevin Alvarenga); Milton Maciel (Candido Álvarez) y Julio Samudio. D.T.: Marc Castellsague. Sportivo Luqueño: Óscar Meza; William Coronel, Marcelo Jiménez, César Cohene y Joel Roa; Víctor Villalba, Pedro Martínez, Carlos Saucedo y Mauricio Pérez (ST Hernán Garcete); Carlos Sanabria (65' Pedro Lezcano) y Enso Villamayor (70' Eduardo Morán). D.T.: Hugo Centurión. Gol: 77' Víctor Villalba (SL). Amonestados: 40' Benítez (SL). 60' Manzur (G). Expulsado: 80' Pedro Martínez (SL).

3 DE FEBRERO 3 - OLIMPIA 4

Cancha: Antonio Aranda (Ciudad del Este). Árbitro: Gedidias Zacarías. Asistentes: Julio Aranda y Cristhian Sosa. 3 de Febrero: Víctor Samudio; Adrían Eric Gómez, Fernando Caballero, Carlos León y Justo Sanabria; Júnior Guillen (ST Alexis Rodas), Cristhian Ortiz, Marcos Pereira (75' Mario Garcete) y Carlos Monges; Égdar Riveros y Matías Giménez. D.T.: Jesús Martínez. Olimpia: Pedro González; Ramón Coronel, Mauro Sánchez, Alexis Fernández y Luis Giménez; Juan Ruiz Díaz, Paolo Díaz (54' Víctor González), Jorge Colmán y Sebastián Arce (56' Rubén Sosa); Nicolás Morínigo, Martín Sánchez (81' Robert Morales). D.T.: Enrique Landaida. Goles: 22' Carlos Monges, 49' Édgar Riveros y 79' Alexis Rodas (3F); 24' Jorge Colmán, 53' Martín Sánchez, 61' Nicolás Morínigo y 69' Rubén Sosa (O). Amonestados: 32' Díaz (O), 43' Samaniego, (3F). Expulsados: 84' Carlos Monges (3F); 84' Mauro Sánchez (O).

DEPORTIVO SANTANÍ 3 – GENERAL DÍAZ 2

Cancha: Unión Agrícola (San Estanislao). Árbitro: Antonio Arias. Asistentes: Cristóbal Alderete y Lorenzo Giménez. Deportivo Santaní: Jesús Moreira; Julio Escobar, Luis Lezcano, Ronny Galeano y Pedro Chamorro; Aldo Brítez (50' Carlos González), David Riquelme, Wilfrido Báez y Thobias Arévalo (50' Andrés Araújo); Paulo Sequeira y Rolando Gauto (80' Carlos A. González). D.T.: Cecilio Cabrera. General Díaz: Lucas Alfonzo; Rodrigo Martínez, Alcides Scarpellini, Pedro González y Pablo Meza; Arnaldo Brunstein, Leonardo Coronel (ST Francisco Omzi), Matías Acosta (ST David Valenzuela) y Cristhian Ocampos (58' Diego Doldán); José Rotela y Julio Santacruz. D.T.: Florencio Villalba. Goles: 19' y 35' Paulo Sequeira y 89' Carlos A. González (DS); 37' y 49' Cristhian Ocampos (GD). Amonestados: 22' Arévalos, 80' Riquelme (DS); 31' Martínez(GD).

SOL DE AMÉRICA 1 – DEPORTIVO CAPIATÁ 1

Cancha: Sol de América (auxiliar). Árbitro: Héctor Bernal. Asistentes: César Caballero y Víctor Dávalos. Sol de América: Sandro Melgarejo; Júnior Pineda, Adrián Portillo, Arnaldo Recalde y Aníbal Gómez; José Acosta, Adrián Vargas (71' Matías Acosta), Claudio Garay (87' Aldo Cubilla) y Guido Chávez (64' Diego Marecos); Yonathan Samaniego y Fabio Corvalán. D.T.: Alfredo Vera. Deportivo Capiatá: Jorge Chena (52' Alan Vento); Pablo Céspedes, José Candia, Víctor Zárate y Cristhian Ayala; Fredy Vera, Enzon Bernal, Miguel Barreto y Francisco Aranda (56' Richard Araújo); Hugo Agüero (67' Juan Jiménez) y Carlos Florenciáñez. D.T.: Julio Cabrera. Goles: 4' Carlos Florenciáñez (DC), 33' Guido Chávez, de penal (SA). Amonestados: 10' Vera, 33' Zárate, 35' Candia (DC), 50' Vargas, 81' Pineda (SA).

CERRO PORTEÑO 6 - INDEPENDIENTE CG 2

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Carlos Valdivinos y Anibal Esteche. Cerro Porteño: Arturo Cheng; Willian Curril, Néstor Benítez, Mathías Escobar y Andy Ramírez; Renzo Carballo (57' César Velázquez), Santiago López, Jesús Gómez y Cristhian Añasco (68' Vincent Brizuela); Alex Zarza y Alex Arce (65' José Lamas). D.T.: Jorge Martín Núñez. Independiente CG: Blas Ávalos; José Espínola, Carlos Segovia (79' Carlos Orgoñez), Guillermo Velázquez y Oliver Coronel; Luis Torres, Nicolás González, Gonzalo Duré (ST Adriano López) y Ronaldo Ramírez (69' Fabricio Ramírez); Alan Rodríguez y Jorge Cantero. D.T.: Óscar Domínguez. Goles: 11' Cristhian Añasco, 17' y 91' Alex Zarza, 69' Vincent Brizuela, 72' César Velázquez y 79' Santiago López (CP); 75' Adriano López y 84' Nicolás González (ICG). Amonestados: 55' Coronel y 78' Segovia (ICG); 81' Cheng (CP).

* Clasificación: Sportivo Luqueño 12 puntos, 3 de Febrero 12, Olimpia 11, General Díaz 11, Deportivo Capiatá 10, Sol de América 10, Cerro Porteño 9, Libertad 9, Deportivo Santaní 7, Nacional 6, Guaraní 6 y Independiente CG 5.

* Partidos pendientes: Sportivo Luqueño vs. Olimpia (3ª fecha) y Nacional vs. Libertad (7ª ronda).

* Principales artilleros: Jorge Sanguina (Libertad), 8 anotaciones, Andrés Núñez (Capiatá) 5, Guido Chávez (Sol de América) 4 y Paulo Sequeira (Santaní) 4.

* Próxima fecha (8ª): Mañana: Deportivo Capiatá vs. Libertad (08:00 en Capiatá). Domingo: General Díaz vs. Cerro Porteño (07:30 en el Adrián Jara), Guaraní vs. Sol de América (08:00, ExTembetary-Ypané) e Independiente CG vs. 3 de Febrero (08:00, Parque Guasu). Martes: Sportivo Luqueño vs. Deportivo Santaní (08:00 en Luque) y Olimpia vs. Sol de América (08:00 en Para Uno).