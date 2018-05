“Pensamos que Ariosa estaba nacionalizado”

El argentino Fernando Ortiz, ex DT de Luqueño, confirmó que se fue por decisión de la directiva inmediatamente después de la goleada sufrida ante Santaní. El adiestrador, además, explicó por qué alineó de manera irregular al uruguayo Sebastián Ariosa.

“Al terminar el partido, los directivos se acercaron y me avisaron que no seguirán contando con mis servicios. Me sacaron del cargo. Creo que hicimos un buen trabajo, pero los resultados mandan. Nos vamos tranquilos, porque hicimos todo lo posible por levantar a Luque”, manifestó el Tano Ortiz a la 730AM.

A la decisión de la dirigencia, motivada por rendimiento del equipo, se sumó el desliz del cuerpo técnico auriazul en presentar cuatro futbolistas extranjeros, cuando solo tres son permitidos.

“Sería un amateurismo desconocer el reglamento; solo que pensamos que Sebastian Ariosa estaba nacionalizado paraguayo. Lo subimos desde la reserva pensando que no era uruguayo”, justificó el DT. Además del defensor charrúa, estuvieron en campo los argentinos Sebastián D’Angelo y Nicolás Orsini, además del también uruguayo Gonzalo Barreto.

Tercer DT en el semestre y multas

Ortiz es el tercer director técnico cambiado por Luqueño en la temporada, tras su compatriota Javier Sanguinetti y el uruguayo Eduardo River.

Por la situación de Ariosa, Luqueño se expone a una multa de entre 1 y 15 salarios mínimos. La dotación auriazul activará ahora bajo el mando de Héctor Schonhausser, de manera interina.