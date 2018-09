Entradas no se venderán en barrio Obrero

Sportivo Luqueño hará de local este sábado a las 16:00 en el Defensores del Chaco ante Cerro Porteño. Desde el club auriazul informaron que los cerristas no permitieron la venta de entradas en su estadio y contaron que recibieron un llamado de la APF.

“Las entradas ya se están vendiendo, no así en Cerro, debido a que no quieren que se vendan en su estadio, no nos dieron el motivo”, explicó Daniel Ferreira, gerente de Luqueño, al Cardinal Deportivo. La razón sería que el local decidió que los hinchas del Ciclón ocupen Gradería Sur.

“Nadie quiere complicar las cosas, pero se decidió que Luqueño utilice su sector. Nuestra hinchada quiere estar en Norte, igual que en el Feliciano Cáceres”, comentó Ferreira. “Todo nace por el inconveniente con nuestro estadio, esto no es es para molestar al rival”, insistió el del Chanchón.

Por su parte, Celso Cáceres, tesorero de Luqueño, reveló que Pedro Vázquez, de la APF, se comunicó con un delegado auriazul para decirle que Cerro debe ubicarse en Norte. “Nosotros no lo entendemos así”, dijo Cáceres a la 730AM. El dirigente explicó que ellos interpretaron el reglamento de una manera distinta y que además no recibieron ninguna nota oficial de la APF.

Problemas para organizar la seguridad

El Crio. Enrique Benítez, del departamento de Eventos Deportivos, contó que no están pudiendo planificar su distribución de trabajo para el partido porque aún no saben dónde se ubicarán las barras de ambos equipos.